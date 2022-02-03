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В DW назвали «чрезмерной реакцией» решение Москвы закрыть телеканал в России

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В германской Deutsche Welle назвали «непонятными» меры, предпринятые российскими властями в отношении телерадиокомпании. Об этом говорится в официальном заявлении ее гендиректора Петера Лимбура по итогам принятого в Москве решения о закрытии корпункта DW в РФ.

«Меры, предпринятые российскими властями, ни в какой степени не понятны и представляют собой чрезмерную реакцию», — цитирует заявление Лимбура 3 февраля РИА Новости.

При этом в DW заявили, что им пока не приходило никаких официальных уведомлений по этому поводу — ни в Берлине, ни в Москве. По данным ТАСС, в медиакомпании узнали о шагах российских властей из СМИ. Также там пообещали в ближайшее время официально заявить о своей позиции.

«Фонтанка» писала о решении Москвы прекратить вещание Deutsche Welle в России в четверг, 3 февраля. В МИД РФ заявили, что эта мера является ответом на запрет работы канала RT DE в Германии.

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Комментарии (34)

Strelets 77
Сейчас и Франция скоро эту rt помойку погонит, и далее везде)
baddancer
- Бэримор! Что это за вой на немецких болотах?
Селф
Меры им непонятные? Когда погранцы им сапогом под ср аку дадут, станут понятные.
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