В DW назвали «чрезмерной реакцией» решение Москвы закрыть телеканал в России

В германской Deutsche Welle назвали «непонятными» меры, предпринятые российскими властями в отношении телерадиокомпании. Об этом говорится в официальном заявлении ее гендиректора Петера Лимбура по итогам принятого в Москве решения о закрытии корпункта DW в РФ.



«Меры, предпринятые российскими властями, ни в какой степени не понятны и представляют собой чрезмерную реакцию», — цитирует заявление Лимбура 3 февраля РИА Новости.



При этом в DW заявили, что им пока не приходило никаких официальных уведомлений по этому поводу — ни в Берлине, ни в Москве. По данным ТАСС, в медиакомпании узнали о шагах российских властей из СМИ. Также там пообещали в ближайшее время официально заявить о своей позиции.

