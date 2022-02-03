FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -12
76.48р86.28р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Москва прекращает вещание Deutsche Welle в России

34
Печать

Москва прекратит вещание Deutsche Welle в России, заявили в Министерстве иностранных дел 3 февраля. Мера является ответом на запрет работы канала RT DE в Германии.

«В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер: закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании «Дойче Велле» в Российской Федерации», — говорится в заявлении МИД РФ.

Также ведомство намерено инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании «Дойче Велле» СМИ-иноагентом. Помимо этого всем причастным к ограничению вещания RT DE в Германии и «иному оказанию давления на российского медиаоператора» планируется запретить въезд на территорию РФ.

Ранее сообщалось, что в Германии запретили работу немецкого канала Russia Today. Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе «Одиссей». Решение будет обжаловано.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (34)

Алик-1
Либерда завизжала: ЭТО ДРУГОЕ!
dragvs
Надо ли говорить что это истеричное решение не является законным? Нет никаких законных оснований, их не было и не появилось новых. По сути это самосуд, Россия расписывается в отсутствии правового режима в своих границах.
VKuser109181625
Рашу Тудэй закрыли не просто так а за постоянное вранье - в частности про коронавирус. Причем их несколько раз предупреждали что запретят
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний