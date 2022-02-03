Москва прекращает вещание Deutsche Welle в России

«В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер: закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании «Дойче Велле» в Российской Федерации», — говорится в заявлении МИД РФ.

Москва прекратит вещание Deutsche Welle в России, заявили в Министерстве иностранных дел 3 февраля. Мера является ответом на запрет работы канала RT DE в Германии.

Также ведомство намерено инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании «Дойче Велле» СМИ-иноагентом. Помимо этого всем причастным к ограничению вещания RT DE в Германии и «иному оказанию давления на российского медиаоператора» планируется запретить въезд на территорию РФ.



Ранее сообщалось, что в Германии запретили работу немецкого канала Russia Today. Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе «Одиссей». Решение будет обжаловано.

