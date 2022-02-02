В Германии запретили вещание немецкого канала Russia Today

Немецкий медиарегулятор MABB запретил вещание телеканала RT DE на территории ФРГ.
«Вещание RT DE должно быть запрещено — решение немецкого регулятора MABB, под давлением которого наш новый телеканал сняли с вещания в Европе», — говорится 2 февраля в Telegram-канале Russia Today.
Отмечается, что регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе «Одиссей».
Решение будет обжаловано, на это есть четыре недели.
«Компания производит несколько программ для телеканала RT DE, у которого, в свою очередь, есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы. Лицензия была получена в соответствии со всеми законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении», — заявила заместитель главного редактора RT Анна Белкина.
В конце декабря прошлого года телеканал RT DE был исключён из спутниковой трансляции в ЕС. Руководство RT заявило, что «действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), положениям которой он должен неукоснительно следовать». Также вещание RT DE блокировал YouTube. В МИД РФ называли это агрессией, цель которой «заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации».