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В НИИ Джанелидзе за январь привезли 1800 человек с травмами, каждый четвёртый — с серьёзным переломом

В первый месяц 2022 года в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге обратились 1 800 человек с травмами, четыреста из них госпитализированы. Об этом 3 февраля сообщил глава отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии института Игорь Беленький.

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Как отметил Игорь Беленький, в приёмный покой поступают с различными травмами, в том числе с производственными и спортивными. Преобладают травмы бытового характера — среди них падения на улице и дома. Сколько человек обратились за медицинской помощью из-за гололедицы, глава отделения сказать затруднился: отдельной статистики по «зимним» травмам в НИИ не ведут.

Большинству оказывают помощь на уровне приёмного отделения, в стационар переводят с серьёзными повреждениями скелета, более 90 % из которых нуждаются в оперативном лечении.

«В основном это переломы, которые возникают при падении с высоты своего роста. Это чаще всего переломы шейки бедра у пожилых пациентов, переломы верхней части плечевой кости, что тоже свойственно пожилым людям, <...> переломы в области лучезапястного сустава и, конечно, переломы, связанные с подворачиванием ног — тоже довольно частая травма для зимнего периода», — пояснил Беленький на пресс-конференции в ТАСС.

Сравнивая январь 2022-го с началом прошлого года, руководитель отдела травматологии сообщил, что существенной разницы по количеству доставленных больных, госпитализаций и оперативных вмешательств нет.

Статистику по гололедице предоставил комитет по здравоохранению. С 15 декабря по 18 января лёд — под ногами или с крыш — травмировал более трёх тысяч человек. При этом уйти домой без пребывания в стационаре, по данным комздрава, смог только каждый 14-й.

«Фонтанка» показывала ажиотаж, царивший в травмпунктах города 15 декабря, когда после потепления улицы превратились в каток. Ранее мы рассказывали, что на уличные травмы скорые только 15 и 16 января выезжали 415 раз, и показывали хроники гололедицы в те дни в сравнении с «обычными» выходными.

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Комментарии (4)

karbofos
"Ядежурногоопера" посчитали?

Или она в статистику за февраль попала?
Mollyy
В среднем всегда столько было.
mexaniks33
Всем подать заявление в прокуратуру, за неубранные дороги, тротуары и дворовые территории!
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