В НИИ Джанелидзе за январь привезли 1800 человек с травмами, каждый четвёртый — с серьёзным переломом

Большинству оказывают помощь на уровне приёмного отделения, в стационар переводят с серьёзными повреждениями скелета, более 90 % из которых нуждаются в оперативном лечении.

Как отметил Игорь Беленький, в приёмный покой поступают с различными травмами, в том числе с производственными и спортивными. Преобладают травмы бытового характера — среди них падения на улице и дома. Сколько человек обратились за медицинской помощью из-за гололедицы, глава отделения сказать затруднился: отдельной статистики по «зимним» травмам в НИИ не ведут.

«В основном это переломы, которые возникают при падении с высоты своего роста. Это чаще всего переломы шейки бедра у пожилых пациентов, переломы верхней части плечевой кости, что тоже свойственно пожилым людям, <...> переломы в области лучезапястного сустава и, конечно, переломы, связанные с подворачиванием ног — тоже довольно частая травма для зимнего периода», — пояснил Беленький на пресс-конференции в ТАСС.



Сравнивая январь 2022-го с началом прошлого года, руководитель отдела травматологии сообщил, что существенной разницы по количеству доставленных больных, госпитализаций и оперативных вмешательств нет.



Статистику по гололедице предоставил комитет по здравоохранению. С 15 декабря по 18 января лёд — под ногами или с крыш — травмировал более трёх тысяч человек. При этом уйти домой без пребывания в стационаре, по данным комздрава, смог только каждый 14-й.

