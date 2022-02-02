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Умер кот Ося из Музея Ахматовой, которого искали всем городом

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В Музее Анны Ахматовой в Петербурге умер кот Ося. Об этом 2 февраля рассказали в паблике учреждения во «ВКонтакте».

Кот Ося
Кот ОсяФото: Музей Анны Ахматовой / ВКонтакте
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«Друзья! Не стало кота Оси – нашего талисмана и хранителя. Больше полутора десятилетий Ося жил в Фонтанном Доме, встречал посетителей, принимал поглаживания, прогуливался по саду и для многих стал символом нашего музея. Про него снимали телесюжеты, писали статьи, он даже стал героем книги «Данный кот прописан в центре»», – пишут сотрудники музея. Последние месяцы он жил дома на «почетной пенсии».

9 октября прошлого года стало известно о пропаже Оси. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как его уносит девушка. За информацию о нем в музее предлагали деньги и пожизненный бесплатный вход. Фонтанный дом обращался за помощью к горожанам, СМИ и пользователям соцсетей. Спустя три дня питомца вернули назад сами «похитители».

Кот Ося
Кот ОсяФото: Музей Анны Ахматовой / ВКонтакте

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