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Женское дело. Талибы* впервые назначили женщину на руководящую должность

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Пришедшее к власти в Афганистане запрещенное в РФ движение «Талибан»* впервые объявило о назначении женщины на руководящий пост.

«Правительство талибов* назначило доктора Малалай Файзи директором родильного дома в Кабуле, что стало первым в истории назначением женщины главой афганского государственного учреждения [при власти движения]», — сообщает 2 февраля Yahoo News.

В минздраве Афганистана официально подтвердили назначение. В ведомстве подчеркнули, что Файзи возглавит больницу «на основе заслуг».

При прежнем режиме талибов в 1996–2001 годах женщин не назначали на руководящие должности.

После прихода к власти движения в прошлом году женщины Афганистана провели несколько демонстраций, некоторые из которых разогнали силой. Новая власть упразднила министерство по делам женщин и создала на его месте исламскую «полицию нравов».

Во время первого правления «Талибана» в Афганистане — в 1996–2001 годах — женщины были лишены практически всех прав, в том числе на работу и учебу. После возвращения к власти в середине августа 2021 года талибы пообещали, что разрешат женщинам работать и учиться. Боевики запретили им заниматься спортом, а также не включили ни одну женщину в новое правительство Афганистана. Работу женщин в правительстве талибы сравнили с проституцией.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (6)

f0ntan
Талибы сделали первый шаг на пути к правам женщин польского фильма "Сексмиссия - Новые амазонки"
Капитан Очевидность2
Ну всё! Назначили бабу директором роддома - сразу стали "адекватными мужиками". Ахахах!
chip1
"Работу женщин в правительстве талибы сравнили с проституцией."
А я почему то подумал про космонавтику...
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