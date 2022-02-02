Женское дело. Талибы* впервые назначили женщину на руководящую должность

«Правительство талибов* назначило доктора Малалай Файзи директором родильного дома в Кабуле, что стало первым в истории назначением женщины главой афганского государственного учреждения [при власти движения]», — сообщает 2 февраля Yahoo News .

Пришедшее к власти в Афганистане запрещенное в РФ движение «Талибан»* впервые объявило о назначении женщины на руководящий пост.

При прежнем режиме талибов в 1996–2001 годах женщин не назначали на руководящие должности.



После прихода к власти движения в прошлом году женщины Афганистана провели несколько демонстраций, некоторые из которых разогнали силой. Новая власть упразднила министерство по делам женщин и создала на его месте исламскую «полицию нравов».



Во время первого правления «Талибана» в Афганистане — в 1996–2001 годах — женщины были лишены практически всех прав, в том числе на работу и учебу. После возвращения к власти в середине августа 2021 года талибы пообещали, что разрешат женщинам работать и учиться. Боевики запретили им заниматься спортом, а также не включили ни одну женщину в новое правительство Афганистана. Работу женщин в правительстве талибы сравнили с проституцией.



* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

