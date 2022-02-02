Госсекретарю МВД Черногории запретили въезд в Россию за убежище Тельману Исмаилову

Россия запретила въезд в страну госсекретарю МВД Черногории, так как эта страна предоставила убежище бывшему владельцу Черкизовского рынка.



«В Посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу», — сообщается 2 февраля на сайте МИД России.



Российская сторона прибегла к такой мере в ответ на «недружественный шаг». Черногория предоставила политическое убежище объявленному в международный розыск Тельману Исмаилову.

