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Госсекретарю МВД Черногории запретили въезд в Россию за убежище Тельману Исмаилову

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Россия запретила въезд в страну госсекретарю МВД Черногории, так как эта страна предоставила убежище бывшему владельцу Черкизовского рынка.

«В Посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу», — сообщается 2 февраля на сайте МИД России.

Российская сторона прибегла к такой мере в ответ на «недружественный шаг». Черногория предоставила политическое убежище объявленному в международный розыск Тельману Исмаилову.

В прошлом году СМИ узнали, что бывший владелец Черкизовского рынка получил убежище в Черногории. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить, на каких основаниях Исмаилову, обвиняемому в убийстве, оно было предоставлено.

Ключевым активом Тельмана Исмаилова в России считался Черкизовский рынок, снесенный в 2009 году. Бизнес-империю дополняли рестораны и отели в разных странах. В 2017-м Исмаилову заочно предъявили обвинение в организации убийства двух предпринимателей. Его брат Рафик получил за эти преступления 17 лет колонии. Тельман и еще один его брат, Вагиф, уехали из России.

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Комментарии (2)

266410437
Бедный человек, теперь видимо ему за бесценок дачный участок в садоводстве и дальневосточный гектар продавать через посредников.
Больше не отдохнет на Волге с комарами.
Uber_33
Вот это уровень! Будет знать как не сотрудничать.
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