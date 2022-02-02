Госсекретарю МВД Черногории запретили въезд в Россию за убежище Тельману Исмаилову

Россия запретила въезд в страну госсекретарю МВД Черногории, так как эта страна предоставила убежище бывшему владельцу Черкизовского рынка.
«В Посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу», — сообщается 2 февраля на сайте МИД России.
Российская сторона прибегла к такой мере в ответ на «недружественный шаг». Черногория предоставила политическое убежище объявленному в международный розыск Тельману Исмаилову.
В прошлом году СМИ узнали, что бывший владелец Черкизовского рынка получил убежище в Черногории. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить, на каких основаниях Исмаилову, обвиняемому в убийстве, оно было предоставлено.
Ключевым активом Тельмана Исмаилова в России считался Черкизовский рынок, снесенный в 2009 году. Бизнес-империю дополняли рестораны и отели в разных странах. В 2017-м Исмаилову заочно предъявили обвинение в организации убийства двух предпринимателей. Его брат Рафик получил за эти преступления 17 лет колонии. Тельман и еще один его брат, Вагиф, уехали из России.