Обвиняемый в убийстве владелец Черкизовского рынка в Черногории получил убежище

Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов решением МВД и суда получил убежище в Черногории. Теперь он не может быть экстрадирован.

Свободно жить в Черногории Исмаилову позволила черногорская полиция, а суд в Подгорице принял решение освободить его из-под стражи, пишет 23 октября РИА Новости. Ранее миллиардер находился под стражей, так как в России был инициирован процесс его выдачи. Исмаилова обвиняют в убийстве и незаконном хранении оружия.

Теперь же Исмаилову предоставлена международная защита из-за «существования гонений в стране, которая требует его выдачи, на основании политических убеждений».