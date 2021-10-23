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Обвиняемый в убийстве владелец Черкизовского рынка в Черногории получил убежище

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Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов решением МВД и суда получил убежище в Черногории. Теперь он не может быть экстрадирован.

Свободно жить в Черногории Исмаилову позволила черногорская полиция, а суд в Подгорице принял решение освободить его из-под стражи, пишет 23 октября РИА Новости. Ранее миллиардер находился под стражей, так как в России был инициирован процесс его выдачи. Исмаилова обвиняют в убийстве и незаконном хранении оружия.

Теперь же Исмаилову предоставлена международная защита из-за «существования гонений в стране, которая требует его выдачи, на основании политических убеждений».

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Комментарии (2)

VVM1962
так у нас скоро всю страну под статью подведут. Будет росгвардия и едрисня , а остальное население это инагенты
DimDimych
Интересно, власти Черногории действительно считают, что владелец Черкизона законопослушный гражданин или из вредности решили мелко напакостить властям РФ?
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