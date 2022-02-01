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«Надя» вызвала прокурора в Торфяновку, а он показал чиновникам, таможенникам и пограничникам, как нужно чистить снег

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Ситуация в пункте пропуска на российско-финской границе в Торфяновке стабилизировалась. Правда, для этого на место простоя фур пришлось обратить внимание надзорному органу.

Как сообщает СЗТУ 1 февраля, Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства при функционировании и содержании пункта пропуска на территории МАПП Торфяновка. Предварительная причина, которую называет ведомство, — «Надя» и вызванный циклоном обильный снегопад.

«Установлено, что уборка от снега указанного пункта пропуска в этот период осуществлялась недостаточным количеством техники с учетом выпадения обильных снежных осадков. С целью оперативной очистки от снежных масс с привлечением дополнительной техники прокуратура организовала обмен информацией между должностными лицами Выборгской таможни, Пограничной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербургского филиала ФГКУ «Росгранстрой» и подрядной организацией», — говорится в сообщении СЗТУ.

В результате 31 января в Торфяновке обстановка улучшилась. С этим согласились и дальнобойщики, которые до этого почти двое суток стояли практически без движения в огромной колонне.

Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин внес представление директору Санкт-Петербургского филиала ФГКУ «Росгранстрой». Также Оптовкин сам выехал в Торфяновку, провел там координационное совещание с должностными лицами администрации Выборгского района, таможни, Погранслужбы УФСБ по Петербургу.

«Транспортная прокуратура даст оценку действиям ответственных должностных лиц иных организаций, при наличии оснований примет дополнительные меры прокурорского реагирования», — заявили в СЗТУ.

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Комментарии (4)

266410437
Видимо с другой стороны границы Надя проблем не создала никаких.
Never_Mind
Позорище, без прокурора уже снег убрать не могут даже на таможне. Будни великой державы...
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