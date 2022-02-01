«Надя» вызвала прокурора в Торфяновку, а он показал чиновникам, таможенникам и пограничникам, как нужно чистить снег

Ситуация в пункте пропуска на российско-финской границе в Торфяновке стабилизировалась. Правда, для этого на место простоя фур пришлось обратить внимание надзорному органу.



Как сообщает СЗТУ 1 февраля, Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства при функционировании и содержании пункта пропуска на территории МАПП Торфяновка. Предварительная причина, которую называет ведомство, — «Надя» и вызванный циклоном обильный снегопад.



«Установлено, что уборка от снега указанного пункта пропуска в этот период осуществлялась недостаточным количеством техники с учетом выпадения обильных снежных осадков. С целью оперативной очистки от снежных масс с привлечением дополнительной техники прокуратура организовала обмен информацией между должностными лицами Выборгской таможни, Пограничной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербургского филиала ФГКУ «Росгранстрой» и подрядной организацией», — говорится в сообщении СЗТУ.

