«Надя» вызвала прокурора в Торфяновку, а он показал чиновникам, таможенникам и пограничникам, как нужно чистить снег

Ситуация в пункте пропуска на российско-финской границе в Торфяновке стабилизировалась. Правда, для этого на место простоя фур пришлось обратить внимание надзорному органу.
Как сообщает СЗТУ 1 февраля, Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства при функционировании и содержании пункта пропуска на территории МАПП Торфяновка. Предварительная причина, которую называет ведомство, — «Надя» и вызванный циклоном обильный снегопад.
«Установлено, что уборка от снега указанного пункта пропуска в этот период осуществлялась недостаточным количеством техники с учетом выпадения обильных снежных осадков. С целью оперативной очистки от снежных масс с привлечением дополнительной техники прокуратура организовала обмен информацией между должностными лицами Выборгской таможни, Пограничной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербургского филиала ФГКУ «Росгранстрой» и подрядной организацией», — говорится в сообщении СЗТУ.
В результате 31 января в Торфяновке обстановка улучшилась. С этим согласились и дальнобойщики, которые до этого почти двое суток стояли практически без движения в огромной колонне.
Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин внес представление директору Санкт-Петербургского филиала ФГКУ «Росгранстрой». Также Оптовкин сам выехал в Торфяновку, провел там координационное совещание с должностными лицами администрации Выборгского района, таможни, Погранслужбы УФСБ по Петербургу.
«Транспортная прокуратура даст оценку действиям ответственных должностных лиц иных организаций, при наличии оснований примет дополнительные меры прокурорского реагирования», — заявили в СЗТУ.