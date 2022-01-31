«Надя» остановила фуры. Чиновники винят в коллапсе на финской границе циклон с русским именем

В простое десятков фур на пропускном пункте в Торфяновке виновата непогода. Об этом 31 января заявили в Росгранстрое корреспонденту 47news.
В петербургском филиале учреждения рассказали, что подрядная организация в условиях обильного снегопада, вызванного циклоном «Надя», в усиленном режиме расчищает территорию МАПП «Торфяновка». С кем именно заключен контракт, в Росгранстрое решили не уточнять.
«Предпринимаются все необходимые меры по организации пропуска транспортных средств через госграницу», — заверили в учреждении.
Водители подтвердили, что ситуация на дороге к вечеру улучшилась. Днем за три часа через границу проходили в среднем по пять машин в три часа, сейчас скорость заметно увеличилась.
Из-за снега и наледи фуры второй день стоят в заторе на финской границе. Водители рассказали о том, что у них заканчивается продовольствие.