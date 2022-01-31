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«Надя» остановила фуры. Чиновники винят в коллапсе на финской границе циклон с русским именем

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В простое десятков фур на пропускном пункте в Торфяновке виновата непогода. Об этом 31 января заявили в Росгранстрое корреспонденту 47news.

В петербургском филиале учреждения рассказали, что подрядная организация в условиях обильного снегопада, вызванного циклоном «Надя», в усиленном режиме расчищает территорию МАПП «Торфяновка». С кем именно заключен контракт, в Росгранстрое решили не уточнять.

«Предпринимаются все необходимые меры по организации пропуска транспортных средств через госграницу», — заверили в учреждении.

Водители подтвердили, что ситуация на дороге к вечеру улучшилась. Днем за три часа через границу проходили в среднем по пять машин в три часа, сейчас скорость заметно увеличилась.

Из-за снега и наледи фуры второй день стоят в заторе на финской границе. Водители рассказали о том, что у них заканчивается продовольствие.

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Комментарии (5)

PROM
Чиновник всегда молодец и старается, а зимой виноват снег.
Артист ритуальных услуг
"виновата непогода. Об этом 31 января заявили в Росгранстрое" - ну, раз РосГранСтрой - то, оно, конечно, не вызывает сомнений!
266410437
Еще один рывок трактора и Надя отдастся.
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