Водители фур попали в снежный плен Торфяновки, запасы провианта на исходе

Фото: 47news Поделиться Поделиться







Десятки фур вторые сутки простаивают в погранпереходе на финской границе в Торфяновке. Водителей и грузы задерживают снег и наледь, из-за которых не каждый грузовик может заехать на весы. Подробнее о неприятной ситуации рассказали 47news 31 января.

По словам одного из водителей, фуры стоят двое суток. Рядом нет ни туалетов, ни горячей еды, ни воды. Нервы, по словам Николая, уже сдают. Нет понимания, почему машины не пропускают. Накануне, вспоминает мужчина, они продвинулись лишь на 200–300 метров.

Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Поделиться Поделиться







По разным оценкам, в очереди стоят от 50 до сотни машин. При этом хуже всего стоящим на нейтральной полосе — им даже в туалет не выйти, приходится справлять нужду под своей фурой и дышать выхлопными газами.

«Мы даже не можем поговорить с работниками погранпункта. Они находятся далеко, физически к ним не проехать. Пешком в нейтральной полосе ходить запрещено», — пояснил автомобилист.

47news

У большинства с собой из провианта — нехитрый сухпаек в виде тушенки, хлеба, консервов, чая, воды. У некоторых запасы уже подходят к концу. Но голод — это еще не самое страшное. Водителей за задержку ожидают штрафные санкции.



47news

Со слов водителей, высота снега в нейтральной полосе накануне достигла 30 сантиметров. Ближе к погранпункту машины буксуют и не могут заехать на весы. Из уборочной техники за два дня автомобилисты видели один небольшой трактор. Он расчистил часть дороги, но его мощностей явно не хватает для уборки всей территории.

По данным сайта госзакупок, ФГКУ «Росгранстрой» объявил конкурс на содержание помещений и территорий пунктов пропуска, включая МАПП «Торфяновка» в начале декабря. Однако подрядчик так и не был найден. Предоставить оперативные комментарии в «Росгранстрое» и на Выборгской таможне не смогли.

