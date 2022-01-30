Жестокая «Надя»: гуляем по штормящему Петербургу

Да хрен бы с ними, с сугробами и с жижей. На севере есть кое-что куда похуже: под слоем снега — гладкий и рельефный, как морские камешки, лёд с большими перепадами высот; я сантиметров 10 ногами нащупал, наверное. И идти приходится вслепую по этим кочкам, толком не зная, куда попадёт следущий шаг — на ледяную кочку, в ледяную лунку, или на наклонный лёд между ними. Я бы лучше по ровному слою жижи бы походил, а то тут можно подскользнуться и головой насмерть приложиться.