Жестокая «Надя»: гуляем по штормящему Петербургу

Как отметил 30 января наш фотокорреспондент, в центре города в целом убрано. Техника работает, стоят грузовики, где-то видно и дворников. Но на переходах ожидаемые лужи, которые приходится перепрыгивать или обходить. А в лицо то и дело бьет снегопад. А если свернуть с основных магистралей — сугробы. На машинах снежные шапки.
Как писала «Фонтанка», Петербург заметает силами циклона с Атлантики. Из-за непогоды вынужденно были изменены схемы движения автобусов. А МЧС не советует расслабляться: новый сезон непогоды накроет город на Неве в ночь на понедельник. Спасибо «Наде», которая решила задержаться.