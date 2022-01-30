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Жестокая «Надя»: гуляем по штормящему Петербургу

«Фонтанка» прогулялась по петербургским улицам во время шторма «Надя». Прогулка вышла не из приятных. Забытые сугробы, многометровые водоемы на переходах и жижа на тротуарах.

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Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Как отметил 30 января наш фотокорреспондент, в центре города в целом убрано. Техника работает, стоят грузовики, где-то видно и дворников. Но на переходах ожидаемые лужи, которые приходится перепрыгивать или обходить. А в лицо то и дело бьет снегопад. А если свернуть с основных магистралей — сугробы. На машинах снежные шапки.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Как писала «Фонтанка», Петербург заметает силами циклона с Атлантики. Из-за непогоды вынужденно были изменены схемы движения автобусов. А МЧС не советует расслабляться: новый сезон непогоды накроет город на Неве в ночь на понедельник. Спасибо «Наде», которая решила задержаться.

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Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (18)

Evil_Dogooder
Да хрен бы с ними, с сугробами и с жижей. На севере есть кое-что куда похуже: под слоем снега — гладкий и рельефный, как морские камешки, лёд с большими перепадами высот; я сантиметров 10 ногами нащупал, наверное. И идти приходится вслепую по этим кочкам, толком не зная, куда попадёт следущий шаг — на ледяную кочку, в ледяную лунку, или на наклонный лёд между ними. Я бы лучше по ровному слою жижи бы походил, а то тут можно подскользнуться и головой насмерть приложиться.
NikIvanov
Готовимся! С утра по городу будет не пройти, не проехать! Спасибо смотрящему...(
VKuser2383558
Дядя Саша обещал что реагенты использовать не будет пару дней назад))) по факту уже неделю город засыпают солью
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