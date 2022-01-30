«Надя» не покинет Петербург до утра: дороги занесет снегом

Ожидается снег, ночью местами сильный, сообщает пресс-служба регионального ведомства 30 января.
Особенно внимательными просят быть автомобилистов: на дорогах снежные заносы, гололедица.
Синоптики связывают непогоду с пришедшим североатлантическим циклоном «Надя». В Петербурге он обернулся ночной и утренней метелью.
Ситуация на дорогах непростая, в общем-то, с начала снегопадов. После очередной порции, к примеру, на Тихоокеанской улице застревают маршрутки. По словам читателей «Фонтанки», рейсовые автобусы уже сменили маршрут.