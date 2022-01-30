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«Надя» не покинет Петербург до утра: дороги занесет снегом

МЧС предупреждает горожан о непогоде, которая накроет Петербург в ночь на понедельник. Снега будет еще больше.

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Ожидается снег, ночью местами сильный, сообщает пресс-служба регионального ведомства 30 января.

Особенно внимательными просят быть автомобилистов: на дорогах снежные заносы, гололедица.

Синоптики связывают непогоду с пришедшим североатлантическим циклоном «Надя». В Петербурге он обернулся ночной и утренней метелью.

Ситуация на дорогах непростая, в общем-то, с начала снегопадов. После очередной порции, к примеру, на Тихоокеанской улице застревают маршрутки. По словам читателей «Фонтанки», рейсовые автобусы уже сменили маршрут.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр
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Фото: Читатель «Фонтанки» Александр
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

52525252
Опять вы на губернатора наговариваете. Он не в чем не виноват. У него все хорошо. И зарплата и прочее.
Silver867
Завтрашней новостью, наверное, будет сообщение, что Беглов не смог попасть в Смольный - все входы завалил снег, который насыпали за воскресенье криминальные авторитеты.
264870441
Восьмой, восьмой, как слышите?
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