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В кольце снегов. «Надя» правит бал, а Петербург готовится к похолоданию

До конца зимы остается месяц, но сдавать позиции она не собирается. Город на Неве продолжает мерзнуть и утопать в снегу.

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По данным Северо-Западного УГМС, днем 1 февраля в Петербурге ожидается -2… -4 градуса и небольшой снег. На дорогах снежные накаты, гололедица. В ночь на среду похолодает до -9.

По данным «Яндекса», снег будет валить всю неделю и к выходным только усилится. «Фонтанка» писала, что накануне циклон «Надя» дал передохнуть центру Петербурга от осадков, сегодня утром можно наблюдать не менее интересную, но куда более угрожающую картину — снегопады окружают город со всех сторон.

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Отступать зима не собирается. Если на юге ожидается потепление, то на севере и западе Русской равнины ситуация будет развиваться по противоположному сценарию. «В тыловой части того же самого циклона сюда начинает поступать холодный воздух из Скандинавии. <…> А в конце недели похолодание охватит почти всю Русскую равнину. <…> В Центре и на Северо-Западе преобладающая дневная температура будет -5... -10», — рассказали в погодном центре «Фобос».

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Комментарии (5)

260569221
Какое похолодание?? Весна как бы на носу уже
NikIvanov
По уборке снега эта зима копия блокадной...(
VKuser188688999
Зима у нас длится до конца марта . иногда и начала апреля .
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