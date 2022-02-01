В кольце снегов. «Надя» правит бал, а Петербург готовится к похолоданию

По данным Северо-Западного УГМС, днем 1 февраля в Петербурге ожидается
По данным «Яндекса», снег будет валить всю неделю и к выходным только усилится. «Фонтанка» писала, что накануне циклон «Надя» дал передохнуть центру Петербурга от осадков, сегодня утром можно наблюдать не менее интересную, но куда более угрожающую картину — снегопады окружают город со всех сторон.
Отступать зима не собирается. Если на юге ожидается потепление, то на севере и западе Русской равнины ситуация будет развиваться по противоположному сценарию. «В тыловой части того же самого циклона сюда начинает поступать холодный воздух из Скандинавии. <…> А в конце недели похолодание охватит почти всю Русскую равнину. <…> В Центре и на Северо-Западе преобладающая дневная температура будет