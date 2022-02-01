В кольце снегов. «Надя» правит бал, а Петербург готовится к похолоданию

По данным Северо-Западного УГМС, днем 1 февраля в Петербурге ожидается -2… -4 градуса и небольшой снег. На дорогах снежные накаты, гололедица. В ночь на среду похолодает до -9.



По данным «Яндекса», снег будет валить всю неделю и к выходным только усилится. «Фонтанка» писала, что накануне циклон «Надя» дал передохнуть центру Петербурга от осадков, сегодня утром можно наблюдать не менее интересную, но куда более угрожающую картину — снегопады окружают город со всех сторон.