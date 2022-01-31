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Мело, мело по всей земле. Петербург защищается от снега невидимым куполом

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Любопытную картину можно наблюдать в ночь на 1 февраля в приложении «Яндекс. Погода». Ленобласть и ближайшие регионы накрыло снежными тучами, а один из немногих просветов оказался над Петербургом. Иначе как чудом это не назовешь. Видимо, погода решила сжалиться над дорожниками и коммунальщиками и дать им шанс немного передохнуть от «Нади».

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Антициклон уже не первый день диктует погоду в Петербурге. Пока, по прогнозам Северо-Западного УГМС, до четверга жителям города увидеть солнце не светит. Снег будет идти и днем и ночью.

Циклон «Надя» делает невыносимой не только жизнь горожан. Десятки фур с грузами из-за обильных снегопадов простаивали порядка двух суток на пункте в Торфяновке.

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Комментарии (5)

iayaaz
купол Беглова оберегает город...
lenten
А что ж вы не показали всю картинку, где этих чудодейственных пятен несколько по области? А пятно, почти повторяющее город, показал только яндекс. На более серьёзных радарах не так всё красиво.
Совсем писать не о чем, да?:(
mavar
"Опяяяяять метель..." (с)
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