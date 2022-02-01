«Я хотел бы достигнуть цели повышения поставок». Премьер Венгрии хочет больше газа из РФ на фоне начала газовых поставок Будапешта в Киев

«Очень важным было заключение газовых контрактов (до 2036 года. — Прим. ред.). В ходе сегодняшней нашей встречи я хотел бы достигнуть цели повышения поставок», — цитирует Орбана 1 февраля «Интерфакс».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который находится с рабочим визитом в Москве, заявил о планах договориться с Владимиром Путиным об увеличении объёмов поставок российского газа.

В 2020 году «Газпром» поставил в Венгрию 8,637 млрд куб. м газа. В 2019 году было больше — 10,522 млрд кубометров. В первом полугодии 2021 года поставки выросли на 5%, отмечает информагентство.

На этом фоне Венгрия впервые в истории начала поставлять газ Украине. Об этом также 1 февраля сообщил глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.



«Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставок газа на Украину даже в случае отсутствия транзита. Открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии», — приводит слова Макогона «Интерфакс».



Соглашение между Киевом и Будапештом было заключено в декабре 2021 года. Договорённости предусматривают перекачку до 8 млн куб. м газа в сутки (2,9 млрд куб. м в год) из Венгрии на Украину.



Импорт газа на Украину из ЕС в 2021 году сократился в 6,2 раза. 1 февраля цена газа в Европе упала ниже $ 900 за тысячу кубометров на фоне роста поставок газа «Газпрома» по украинскому коридору и падения реверса в Польшу, сообщает информагентство.



В конце 2021 года цена газа в Европе превысила 1 200 долларов за тысячу кубов.



Резкое подорожание газа в Европе — следствие сокращения поставок из РФ, заявляла ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

