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«Я хотел бы достигнуть цели повышения поставок». Премьер Венгрии хочет больше газа из РФ на фоне начала газовых поставок Будапешта в Киев

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который находится с рабочим визитом в Москве, заявил о планах договориться с Владимиром Путиным об увеличении объёмов поставок российского газа.

«Очень важным было заключение газовых контрактов (до 2036 года. — Прим. ред.). В ходе сегодняшней нашей встречи я хотел бы достигнуть цели повышения поставок», — цитирует Орбана 1 февраля «Интерфакс».

Владимир Путин и Виктор Орбан, Будапешт, 2019
Владимир Путин и Виктор Орбан, Будапешт, 2019Фото: kremlin.ru
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В 2020 году «Газпром» поставил в Венгрию 8,637 млрд куб. м газа. В 2019 году было больше — 10,522 млрд кубометров. В первом полугодии 2021 года поставки выросли на 5%, отмечает информагентство.

На этом фоне Венгрия впервые в истории начала поставлять газ Украине. Об этом также 1 февраля сообщил глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставок газа на Украину даже в случае отсутствия транзита. Открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии», — приводит слова Макогона «Интерфакс».

Соглашение между Киевом и Будапештом было заключено в декабре 2021 года. Договорённости предусматривают перекачку до 8 млн куб. м газа в сутки (2,9 млрд куб. м в год) из Венгрии на Украину.

Импорт газа на Украину из ЕС в 2021 году сократился в 6,2 раза. 1 февраля цена газа в Европе упала ниже $ 900 за тысячу кубометров на фоне роста поставок газа «Газпрома» по украинскому коридору и падения реверса в Польшу, сообщает информагентство.

В конце 2021 года цена газа в Европе превысила 1 200 долларов за тысячу кубов.

Резкое подорожание газа в Европе — следствие сокращения поставок из РФ, заявляла ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Владимир Путин и Виктор Орбан, Будапешт, 2019
Владимир Путин и Виктор Орбан, Будапешт, 2019Фото: kremlin.ru

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Комментарии (7)

265845724
Витя!!Забирай Карпаты в придачу!!!Даром!!!
f0ntan
Орбан - дело временное. Сменится Орбан на следующих выборах венгерского президента на какого-нибудь прозападника-либерала и весь градус венгерско-российских отношений быстро похолодает. Вспомните отношения с Хохляндией при Януковиче и после него, после их майдана. С Молдавией, при бывшем президенте Додоне, и при нынешней Санду - разница ощутима?
montero3
Это как с Чёрной речки до Купчино доехать, правда, через Бологое)))
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