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«Омикрон» подарил школьникам в Ленобласти двухнедельные каникулы

В Ленобласти решили ввести внеплановые каникулы для всех школьников с 7 по 20 февраля. Решение принял оперштаб по борьбе с ковидом, сообщает 1 февраля пресс-служба администрации.

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В ближайшее время распоряжение об этом подпишет губернатор региона Александр Дрозденко.

В Петербурге «омикрон» ранее также внес коррективы в обучение школьников. Со 2 по 13 февраля учащиеся 7–11 классов переводятся на дистант, очное посещение кружков в школах им также запрещается.

Новые ограничения и удаленка связаны со структурой заболеваемости «омикрон»-штаммом коронавируса среди детей — лидируют в ней подростки. О том, почему остальным придется ходить на учебу и в садики, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (12)

polinmole
То, что Дрозденко умнее и решительнее Беглова давно понятно.
bash
Заветы Грефа и Чубайса с пугающей скоростью претворяются в жизнь
Lifeislife
Шикарно - зачем учиться, давайте сплошные каникулы. И да, подскажите, как работающим родителям быть?? Отпуска им тоже ковид подарит?
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