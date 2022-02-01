«Омикрон» подарил школьникам в Ленобласти двухнедельные каникулы

В ближайшее время распоряжение об этом подпишет губернатор региона Александр Дрозденко.



В Петербурге «омикрон» ранее также внес коррективы в обучение школьников. Со 2 по 13 февраля учащиеся 7–11 классов переводятся на дистант, очное посещение кружков в школах им также запрещается.

Новые ограничения и удаленка связаны со структурой заболеваемости «омикрон»-штаммом коронавируса среди детей — лидируют в ней подростки. О том, почему остальным придется ходить на учебу и в садики, читайте на «Фонтанке».