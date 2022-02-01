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Не «ответ», а «послание». В МИД РФ опровергли передачу США ответов на их письма по требованиям гарантий безопасности

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Россия пока еще не передавала США официальный ответ по теме гарантий безопасности. Об этом 1 февраля сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Это не соответствует действительности», — цитирует государственное информагентство российского дипломата.

Фото: скриншот YouTube / RT на русском
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Заявление последовало после того, как в Госдепартаменте США сообщили, что Москва отреагировала на переданные из Вашингтона предложения. Во внешнеполитическом ведомстве США при этом уточнили, что вести переговоры в публичном пространстве непродуктивно, поэтому детали обнародовать пока не будут.

Высокопоставленный дипломатический источник РИА Новости поясняет, что Россия еще готовит «сводный» ответ на ответы США и НАТО. В то же время собеседник агентства рассказал, что министр иностранных дел Сергей Лавров отправил «послание» западным коллегам.

«Лавров направил послания коллегам из НАТО, включая Блинкена (госсекретарь США Энтони Блинкен. — Прим. ред.), по вопросу о том, как в НАТО понимают фундаментальный, ключевой принцип неделимости безопасности, на который мы ссылаемся. И вот на это послание ответа с Запада нет, ни от кого. Поэтому представлять дело так, что мы что-то в письменном виде им направили в порядке реакции, неправильно», — сказал собеседник агентства.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов ранее в интервью «Фонтанке» отмечал, что после ответа Вашингтона и НАТО необходимо ждать реакции президента Владимира Путина. Эксперт высказывал уверенность, что ответ последует в течение нескольких дней. Запад ответил Москве в минувшую среду, 26 января.

Фото: скриншот YouTube / RT на русском

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Комментарии (12)

Артист ритуальных услуг
Зато теперь есть, что отправить в воз.
Wert
Дайте почитать первоисточники
Dimitry Antonov
Давно уже заметил, когда с какими-то громкими заявлениями выступают чиновники второго-третьего плана, то на них можно не обращать внимания, т.к., скорее всего, в них нет достоверности. И для высшего руководства всегда остаётся пространство для маневра: 'Ну, мало ли, кто чего сказал".
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