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Минздрав продлил срок годности «непопулярной» вакцины

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Срок годности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» продлили до 9 и 10 месяцев в зависимости от производственной площадки. Об этом 1 февраля пишет ТАСС со ссылкой на центр «Вектор».

Соответствующее решение принял Минздрав РФ по результатам изучения стабильности препарата. В «Векторе» допустили, что сроки годности могут быть еще увеличены по мере получения новых данных. «К примеру, срок годности вакцины для профилактики кори составляет 2 года, оспенной вакцины — 2 года, гриппозных вакцин — 1 год», — отметили там.

Продление сроков годности на разное время «Вектор» объяснил тем, что включение производственных площадок происходило в разное время. То есть данные по изучению стабильности серий, произведенных на конкретной производственной площадке, отличаются.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределено регионам с начала 2022 года. Препарат не пользуется популярностью. А его эффективность против тяжелого течения ковида оказалась отрицательной.

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Комментарии (6)

Nurofen
Отрицательный эффект- это наоборот вакцинированные тяжелей болеют?
Dazdraperma
Вот что бывает, когда в Минздрав приходят эффективные менеджеры из Пятерочки и Магнита. Вы от них требуете исследований эффективности новых препаратов, а они только и умеют, что бирки на просрочке переклеивать
kobr
Ничего не понимаю. Если эффект от нее даже отрицательный зачем срок годности продлевать??? Снять с производства и делов то.
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