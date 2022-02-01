Минздрав продлил срок годности «непопулярной» вакцины

Срок годности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» продлили до 9 и 10 месяцев в зависимости от производственной площадки. Об этом 1 февраля пишет ТАСС со ссылкой на центр «Вектор».
Соответствующее решение принял Минздрав РФ по результатам изучения стабильности препарата. В «Векторе» допустили, что сроки годности могут быть еще увеличены по мере получения новых данных. «К примеру, срок годности вакцины для профилактики кори составляет 2 года, оспенной вакцины — 2 года, гриппозных вакцин — 1 год», — отметили там.
Продление сроков годности на разное время «Вектор» объяснил тем, что включение производственных площадок происходило в разное время. То есть данные по изучению стабильности серий, произведенных на конкретной производственной площадке, отличаются.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределено регионам с начала 2022 года. Препарат не пользуется популярностью. А его эффективность против тяжелого течения ковида оказалась отрицательной.