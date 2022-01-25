Эффективность «ЭпиВакКороны» в защите от тяжелого ковида, вызванного «дельтой», даже не нулевая — отрицательная

Исследователи Европейского университета в Петербурге и Медицинского института им. Березина Сергея опубликовали препринт по результатам исследования эффективности российских вакцин против симптоматической (с проявлениями пневмонии) коронавирусной инфекции во время вспышки заболеваемости, вызванной «дельта»-штаммом.

«Спутник V» эффективен против тяжелого течения ковида, вызванного «дельта»-вариантом коронавируса. Сопоставимая эффективность «Спутника Лайт» связана с тем, что вакцина часто использовалась в качестве бустера для переболевших. «КовиВак» показал меньшую эффективность, а «ЭпиВакКорона» не продемонстрировала её вовсе.

Исследование «случай-контроль» провели в октябре 2021 года в Петербурге в период с 6 по 14 октября. «Случаями» были 1 198 человек с симптомами и подтвержденной коронавирусной инфекцией, направленные на компьютерную томографию в два амбулаторных центра Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС). 1 175 человек из них завершили курс вакцинации четырьмя доступными в России вакцинами (« Спутник V », «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»).



Как пояснил Михаил Черкашин, соавтор исследования, заместитель главного врача по медицинской части МИБС, в группу пациентов отнесли всех, кто сделал вторую дозу вакцины в сентябре и раньше. Участников, привитых одной дозой « Спутника V », включали в группу сделавших «Спутник Лайт». Завершили курс вакцинации «ЭпиВакКороной» 28 человек, а «КовиВаком» — 104.

