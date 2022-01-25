Эффективность «ЭпиВакКороны» в защите от тяжелого ковида, вызванного «дельтой», даже не нулевая — отрицательная

«Спутник V» эффективен против тяжелого течения ковида, вызванного «дельта»-вариантом коронавируса. Сопоставимая эффективность «Спутника Лайт» связана с тем, что вакцина часто использовалась в качестве бустера для переболевших. «КовиВак» показал меньшую эффективность, а «ЭпиВакКорона» не продемонстрировала её вовсе.
Исследователи Европейского университета в Петербурге и Медицинского института
Исследование «случай-контроль» провели в октябре 2021 года в Петербурге в период с 6 по 14 октября. «Случаями» были
Как пояснил Михаил Черкашин, соавтор исследования, заместитель главного врача по медицинской части МИБС, в группу пациентов отнесли всех, кто сделал вторую дозу вакцины в сентябре и раньше. Участников, привитых одной дозой «
Врачи МИБС собирали данные не только о статусе вакцинации и типе прививки, но уточняли, болел ли человек COVID-19 в прошлом — получал ли положительный результат ПЦР не менее чем за два месяца до обращения в МИБС. По результатам компьютерной томографии оценивали, как вакцинация защищает от симптоматического течения коронавирусной инфекции и поражения легких. Эффективность «
Исследователи обнаружили только два случая повторного заболевания.
Артемий Охотин, соавтор исследования, врач Тарусской больницы, прокомментировал выводы, полученные в ходе исследования: «Интересна с методологической точки зрения отрицательная эффективность вакцины «ЭпиВакКорона». Если исходить из того, что отрицательная эффективность — это смещение оценки, можно предположить, насколько недооценена эффективность других вакцин. Если считать эффективность «ЭпиВакКороны» нулевой (или положительной), а не отрицательной, то эффективность «