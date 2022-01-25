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Эффективность «ЭпиВакКороны» в защите от тяжелого ковида, вызванного «дельтой», даже не нулевая — отрицательная

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«Спутник V» эффективен против тяжелого течения ковида, вызванного «дельта»-вариантом коронавируса. Сопоставимая эффективность «Спутника Лайт» связана с тем, что вакцина часто использовалась в качестве бустера для переболевших. «КовиВак» показал меньшую эффективность, а «ЭпиВакКорона» не продемонстрировала её вовсе.

Исследователи Европейского университета в Петербурге и Медицинского института им. Березина Сергея опубликовали препринт по результатам исследования эффективности российских вакцин против симптоматической (с проявлениями пневмонии) коронавирусной инфекции во время вспышки заболеваемости, вызванной «дельта»-штаммом.

Исследование «случай-контроль» провели в октябре 2021 года в Петербурге в период с 6 по 14 октября. «Случаями» были 1 198 человек с симптомами и подтвержденной коронавирусной инфекцией, направленные на компьютерную томографию в два амбулаторных центра Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС). 1 175 человек из них завершили курс вакцинации четырьмя доступными в России вакцинами («Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»).

Как пояснил Михаил Черкашин, соавтор исследования, заместитель главного врача по медицинской части МИБС, в группу пациентов отнесли всех, кто сделал вторую дозу вакцины в сентябре и раньше. Участников, привитых одной дозой «Спутника V», включали в группу сделавших «Спутник Лайт». Завершили курс вакцинации «ЭпиВакКороной» 28 человек, а «КовиВаком» — 104.

Врачи МИБС собирали данные не только о статусе вакцинации и типе прививки, но уточняли, болел ли человек COVID-19 в прошлом — получал ли положительный результат ПЦР не менее чем за два месяца до обращения в МИБС. По результатам компьютерной томографии оценивали, как вакцинация защищает от симптоматического течения коронавирусной инфекции и поражения легких. Эффективность «Спутника V» составила 58 %, «Спутника Лайт» — 50 %, «КовиВака» — 38 %, а «ЭпиВакКороны» — минус 40 %.

Исследователи обнаружили только два случая повторного заболевания.

Артемий Охотин, соавтор исследования, врач Тарусской больницы, прокомментировал выводы, полученные в ходе исследования: «Интересна с методологической точки зрения отрицательная эффективность вакцины «ЭпиВакКорона». Если исходить из того, что отрицательная эффективность — это смещение оценки, можно предположить, насколько недооценена эффективность других вакцин. Если считать эффективность «ЭпиВакКороны» нулевой (или положительной), а не отрицательной, то эффективность «Спутника V» вырастает примерно до 70 % (или выше)».

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Комментарии (37)

197655194
Типичный Новосибирск
267011328
интересен отчёт гражданина с лупой кто и сколько попилил народных денег и где эти деятели отбывают срок
iphonedimona
Что-то я не понял, люди заболели просто от прививки? Кто и как наказан за создание этой жижи?
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