Понедельник — день тяжелый. Служба 122 в Петербурге столкнулась с пиковой нагрузкой

Резкий рост обращений, вызванный распространением «омикрон»-штамма коронавируса, был зафиксирован в понедельник с 07:00 до 11:00. Технические возможности приема звонков были увеличены в два раза, также было увеличено количество операторов. Возможности службы были расширены с приема 3 500 вызовов одновременно до 8 000, но и этого оказалось недостаточно. «В пиковые часы нагрузки некоторые абоненты сегодня могли постоянно попадать на короткие гудки», — пояснили в ведомстве.



Там отметили, что повторение повышенных нагрузок может привести к сбоям в работе системы, подобным случившемуся 24 января. Петербуржцы жаловались, что не могут дозвониться до службы 122 часами. Пик обращений также пришелся на утренние часы — с 08:00 до 10:00.

