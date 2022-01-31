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Понедельник — день тяжелый. Служба 122 в Петербурге столкнулась с пиковой нагрузкой

В комитете по информатизации и связи объяснили, почему утром 31 января при звонке в службу 122 некоторые петербуржцы постоянно попадали на короткие гудки. Система столкнулась с пиковой нагрузкой и приняла в понедельник почти 200 тыс. звонков.

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Резкий рост обращений, вызванный распространением «омикрон»-штамма коронавируса, был зафиксирован в понедельник с 07:00 до 11:00. Технические возможности приема звонков были увеличены в два раза, также было увеличено количество операторов. Возможности службы были расширены с приема 3 500 вызовов одновременно до 8 000, но и этого оказалось недостаточно. «В пиковые часы нагрузки некоторые абоненты сегодня могли постоянно попадать на короткие гудки», — пояснили в ведомстве.

Там отметили, что повторение повышенных нагрузок может привести к сбоям в работе системы, подобным случившемуся 24 января. Петербуржцы жаловались, что не могут дозвониться до службы 122 часами. Пик обращений также пришелся на утренние часы — с 08:00 до 10:00.

В связи с этим в Смольном напоминают, что 122 принимает звонки круглосуточно и, если нужно вызвать врача, просят не ждать утра понедельника и обращаться по телефону сразу. Звонки жителей приграничных с Ленобластью районов могут попадать в областную службу 122. Чтобы обратиться в петербургскую, нужно набрать номер +7 (812) 246–5–122.

Если пробиться к оператору не удалось, при разговоре с голосовым помощником Викторией рекомендуют дослушать вопрос до конца и четко сформулировать ответ. После закрытия заявки абоненту позвонят с номера +7 (812) 246 51 22, чтобы уточнить, посетил ли его врач.

Ранее сообщалось, что служба 122 запускает исходящий обзвон петербуржцев по всем заявкам о вызове врача на дом.

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Комментарии (11)

kvitaly77
122 автоматическая система, где отвечает "робот". Или все хотят с операторами говорить? 3500 одновременных звонков? у нас в городе 100000 заболевших только. Я разговаривал с роботом 122 4 минуты, да хоть 5. Итого, менее чем за 29 минут можно всех имеющихся больных "обслужить". Так сколько реально обратилось в 122?
261205661
Ну да, вызвала я вчера по этому номеру Врача. Пришло смс, что врач придёт 30.01.22.
Уже 31.01.22 к концу подходит, а врач так и не пришёл. Работу видимо прогуливаю… больничный как оформлять, если нет денег на платного терапевта…
onotolich
Между тем, в выходные по одному новостному каналу в бегущей строке постоянно крутилось сообщение, что жителям Петербурга с симптомами ковида не рекомендуется вызывать врача на дом.
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