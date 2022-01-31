Понедельник — день тяжелый. Служба 122 в Петербурге столкнулась с пиковой нагрузкой

Резкий рост обращений, вызванный распространением «омикрон»-штамма коронавируса, был зафиксирован в понедельник с 07:00 до 11:00. Технические возможности приема звонков были увеличены в два раза, также было увеличено количество операторов. Возможности службы были расширены с приема 3 500 вызовов одновременно до 8 000, но и этого оказалось недостаточно. «В пиковые часы нагрузки некоторые абоненты сегодня могли постоянно попадать на короткие гудки», — пояснили в ведомстве.
Там отметили, что повторение повышенных нагрузок может привести к сбоям в работе системы, подобным случившемуся 24 января. Петербуржцы жаловались, что не могут дозвониться до службы 122 часами. Пик обращений также пришелся на утренние часы — с 08:00 до 10:00.
В связи с этим в Смольном напоминают, что 122 принимает звонки круглосуточно и, если нужно вызвать врача, просят не ждать утра понедельника и обращаться по телефону сразу. Звонки жителей приграничных с Ленобластью районов могут попадать в областную службу 122. Чтобы обратиться в петербургскую, нужно набрать номер +7 (812) 246–5–122.
Если пробиться к оператору не удалось, при разговоре с голосовым помощником Викторией рекомендуют дослушать вопрос до конца и четко сформулировать ответ. После закрытия заявки абоненту позвонят с номера +7 (812) 246 51 22, чтобы уточнить, посетил ли его врач.
Ранее сообщалось, что служба 122 запускает исходящий обзвон петербуржцев по всем заявкам о вызове врача на дом.