Педофил получил пожизненное за изнасилование и убийство школьницы в Асбесте

В Свердловской области вынесли приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в изнасиловании и убийстве девочки. Об этом 31 января сообщает пресс-служба СКР.



Трагедия произошла в ноябре 2020 года в городе Асбесте. Мужчина, будучи под наркотиками, заметил 11-летнюю школьницу, которая продавала газеты. Он пообещал купить их у нее и под этим предлогом заманил в квартиру. Там педофил надругался над девочкой и задушил. Тело он закопал в кустах у дома.



Задержали преступника по горячим следам, до этого он уже имел проблемы с законом. Суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима.

