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Педофил получил пожизненное за изнасилование и убийство школьницы в Асбесте

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В Свердловской области вынесли приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в изнасиловании и убийстве девочки. Об этом 31 января сообщает пресс-служба СКР.

Трагедия произошла в ноябре 2020 года в городе Асбесте. Мужчина, будучи под наркотиками, заметил 11-летнюю школьницу, которая продавала газеты. Он пообещал купить их у нее и под этим предлогом заманил в квартиру. Там педофил надругался над девочкой и задушил. Тело он закопал в кустах у дома.

Задержали преступника по горячим следам, до этого он уже имел проблемы с законом. Суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов. Подробнее читайте здесь. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также предлагала ввести химическую кастрацию педофилов. Вице-спикер и бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что таким преступникам нужно запретить доступ к Интернету.

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Комментарии (13)

Денеб
А сколько ещё их бродит по России.......
мухомор
... уже имел проблемы с законом..
когда-нибудь, надеюсь мы дорастём до развитых стран в понимании сути наказания для преступивших закон.
мы до сих пор по заветам 20-х годов, что лишение свободы это попытка перевоспитать человека. это не так и никогда таим не было. лишение свободы преступника никак не уменьшает *от слова совсем* процент рецедива.
преступнику надо давать шанс не повторить. два шанса. но не более.
третий залёт, третий страйк и здравствуй пожизненное. такой субъект обществу не нужен.
266410437
Этот закон имеет обратную силу? Будет пересмотр дел всех сидельцев по этой статье?
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