В Госдепе назвали бессмысленным вводить санкции против России «авансом»

Белый дом считает, что введение санкций против России до ее «вторжения» на Украину бессмысленно, ведь Москва сможет подготовиться. Об этом заявила 30 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

По ее словам, сдерживание работает лучше, когда есть некая неопределенность по поводу мер, которые американцы могут принять.



«Но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным», — сказала она (цитата по РИА Новости). Нуланд добавила, что санкции, в случае их реализации, нанесут «мощный удар по России».

