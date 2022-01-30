FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -8
77.82р86.64р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

В Госдепе назвали бессмысленным вводить санкции против России «авансом»

29
Печать

Белый дом считает, что введение санкций против России до ее «вторжения» на Украину бессмысленно, ведь Москва сможет подготовиться. Об этом заявила 30 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

По ее словам, сдерживание работает лучше, когда есть некая неопределенность по поводу мер, которые американцы могут принять.

«Но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным», — сказала она (цитата по РИА Новости). Нуланд добавила, что санкции, в случае их реализации, нанесут «мощный удар по России».

Ранее глава международного комитета сената Роберт Менендес заявил, что США могут превентивно ввести часть санкций в отношении России, запланированных на случай ее «вторжения» на Украину.

В середине января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект об ужесточении антироссийских санкций на случай обострения ситуации с Украиной. Он в том числе предполагает введение ограничений против президента Владимира Путина, премьер-министра РФ, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и газопровода «Северный поток — 2».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (29)

SU LUX INN
нельзя, это будет Проявлением слабости! гопник перестанет Бояться, и может передумать платить некие репарации соседней Европейской державе!
265055770
Вот что за люди? Один не соображает, что нельзя наказывать авансом до совершения, а другая не отличает ввод санкций от публикации их содержания. Или это переводчики так накосячили?
Свободу Лёхе!
Вот Лёха же уже 100 раз сказал, что вообще нет смысла вводить санкции против России, а вводить надо - против вороватых высокопоставленных чиновников и, приближённых к ним, тоже вороватых.. Но, как многие везде утверждают, оказалось, что на Западе и за Океаном (в меньшей степени)) - тоже есть вороватые чиновники, которые, за небольшую мзду (по Российским меркам)) готовы приобщиться..)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний