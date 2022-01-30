Ураган накрыл Чехию: ветер ломает стены, выкорчевывает деревья и останавливает поезда

«Шквальный ветер порвал электропроводку на некоторых участках железной дороги, связывающий Прагу с городом Брно (юго-восток республики). Движению поездов препятствуют образовавшиеся завалы из поломанных и выкорчеванных деревьев. Транспорт там стоит. Работы по восстановлению железнодорожного движения, согласно предварительным данным, продолжаться до полуночи», – пишет 30 января ТАСС со ссылкой на дирекцию вокзала.

Шквальный ветер нарушил движение поездов в Чехии — мешают порванные провода и выкорчеванные с корнем деревья, сообщили на Главном вокзале столицы республики.

Как отмечает агентство, в Праге порывы шквального ветра достигали силы 90 км/ч. Сорвана кровля, без света 50 тысяч семей. Есть один погибший — мужчину накрыло обрушившейся каменной стеной. Стихия, по прогнозам метеорологов, будет бушевать до понедельника.



В Швеции ураган «Малик» оставил без электричества десятки тысяч домов. Ветер, сила которого достигает почти 39 метров в секунду, блокировал дороги и осложнил работу аэропорта Арланда.



А в Петербурге шторм «Надя» завалил город снегом и изменил некоторые автобусные маршруты. «Фонтанка» прогулялась по улицам в непогоду.

