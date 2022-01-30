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Ураган накрыл Чехию: ветер ломает стены, выкорчевывает деревья и останавливает поезда

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Шквальный ветер нарушил движение поездов в Чехии — мешают порванные провода и выкорчеванные с корнем деревья, сообщили на Главном вокзале столицы республики.

«Шквальный ветер порвал электропроводку на некоторых участках железной дороги, связывающий Прагу с городом Брно (юго-восток республики). Движению поездов препятствуют образовавшиеся завалы из поломанных и выкорчеванных деревьев. Транспорт там стоит. Работы по восстановлению железнодорожного движения, согласно предварительным данным, продолжаться до полуночи», – пишет 30 января ТАСС со ссылкой на дирекцию вокзала.

Как отмечает агентство, в Праге порывы шквального ветра достигали силы 90 км/ч. Сорвана кровля, без света 50 тысяч семей. Есть один погибший — мужчину накрыло обрушившейся каменной стеной. Стихия, по прогнозам метеорологов, будет бушевать до понедельника.

В Швеции ураган «Малик» оставил без электричества десятки тысяч домов. Ветер, сила которого достигает почти 39 метров в секунду, блокировал дороги и осложнил работу аэропорта Арланда.

А в Петербурге шторм «Надя» завалил город снегом и изменил некоторые автобусные маршруты. «Фонтанка» прогулялась по улицам в непогоду.

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Комментарии (7)

lenten
Чёт не пойму, ветер у нас в Швеции и Чехии - это всё один циклон. Откуда столько имён?
Stavrogin
И это 21 век! Без света 50 тысяч семей, не ходят поезда, аэропорты стоят! Но местные терпилы ко всему привыкли! Во всём Беглов виноват, но ничего, ему не долго осталось!
мухомор
Петров или Баширов?
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