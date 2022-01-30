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«Малик» пострашнее «Нади»: новый шторм обрушился на Швецию

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Ураган «Малик» оставил без электричества десятки тысяч домов в Швеции. Ветер, сила которого достигает почти 39 метров в секунду, блокировал дороги и осложнил работу аэропорта Арланда.

«Малик» пришел в Швецию в ночь на воскресенье, сообщает 30 января Expressen.se. Со вчерашнего вечера был закрыт Эресуннский мост в Данию, а также несколько железнодорожных линий, дороги парализовало поваленными деревьями. Около 38 000 потребителей электроэнергии остались без света. Ремонтные работы займут несколько дней. Из-за «Малика» начались задержки в крупнейшем аэропорте страны — Арланде.

Как писала «Фонтанка», Петербург в ночь на 30 января накрыл циклон «Надя». Из-за непогоды и снежных завалов в городе даже изменили несколько автобусных маршрутов.

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Комментарии (3)

Денеб
Летел из Арланды пару лет назад..... Эдакий длинный деревянный сарай без кондиционеров.... Зато экологично! Всё из дерева! После Франкфурта и Чикаго несколько шокировало......
shushu
Они разве не по алфавиту называются? Почему после Нади опять Малик?
260858041
Пытался высмотреть реальное шоу в кадрах, но оказалось, что это просто очередной результат голода СМИ по инфоповодам
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