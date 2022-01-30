«Малик» пострашнее «Нади»: новый шторм обрушился на Швецию

Ураган «Малик» оставил без электричества десятки тысяч домов в Швеции. Ветер, сила которого достигает почти 39 метров в секунду, блокировал дороги и осложнил работу аэропорта Арланда.



«Малик» пришел в Швецию в ночь на воскресенье, сообщает 30 января Expressen.se. Со вчерашнего вечера был закрыт Эресуннский мост в Данию, а также несколько железнодорожных линий, дороги парализовало поваленными деревьями. Около 38 000 потребителей электроэнергии остались без света. Ремонтные работы займут несколько дней. Из-за «Малика» начались задержки в крупнейшем аэропорте страны — Арланде.

