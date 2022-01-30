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Главный тренер хоккейной сборной Канады пропустит Олимпиаду. Он поскользнулся и сломал ребро

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Сборная Канады по хоккею несет потери за несколько дней до старта Олимпиады в Пекине. Команде пришлось менять травмированного главного тренера.

Как сообщает 30 января Федерация хоккея страны, 61-летний наставник Клод Жюльен во время сборов команды в Швейцарии поскользнулся на льду и получил перелом ребер.

Его заменит 37-летний Джереми Коллитон, который возглавлял клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс» в 2018 — 2021 годах.

Ранее стало известно, что нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев будет капитаном сборной России на Олимпиаде. С окончательной заявкой «красной машины» на Игры можно ознакомиться здесь.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Ранее петербургские олимпийцы рассказали «Фонтанке» о том, как проходит их подготовка и чего они ждут от главных стартов четырехлетия.

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Комментарии (2)

SNOW
Надо было канадцам сразу Ротенберга приглашать главным тренером. У нас всегда так делают.
aprahka
Ну все.Россия опять виновата..
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