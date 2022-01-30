Главный тренер хоккейной сборной Канады пропустит Олимпиаду. Он поскользнулся и сломал ребро

Сборная Канады по хоккею несет потери за несколько дней до старта Олимпиады в Пекине. Команде пришлось менять травмированного главного тренера.



Как сообщает 30 января Федерация хоккея страны, 61-летний наставник Клод Жюльен во время сборов команды в Швейцарии поскользнулся на льду и получил перелом ребер.



Его заменит 37-летний Джереми Коллитон, который возглавлял клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс» в 2018 — 2021 годах.



Ранее стало известно, что нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев будет капитаном сборной России на Олимпиаде. С окончательной заявкой «красной машины» на Игры можно ознакомиться здесь.

