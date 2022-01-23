В окончательную заявку хоккейной сборной на Олимпиаду в Пекине вошли четверо игроков СКА

Полностью состав российской хоккейной команды на Олимпийских играх выглядит так:
Вратари: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).
Защитники: Вячеслав Войнов («Динамо» М), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Дамир Шарипзянов («Авангард»), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»).
Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачев («Динамо» М), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артем Анисимов, Артур Каюмов (оба — «Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»).
Запасные: вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Семен Чистяков («Авангард»), нападающие Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачев («Трактор») и Станислав Галиев («Динамо»).
⚡️Объявлен состав на Олимпийские игры!— Хоккей России (@russiahockey) January 23, 2022
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📍Первый матч на турнире в Пекине наша сборная сыграет 9 февраля — против команды Швейцарии
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/F0t7MGWDEo
На групповом этапе Олимпиады в Пекине сборная России сыграет со Швейцарией (9 февраля), Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).
Напомним, что российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами.
Ранее «Фонтанка» писала, что главный тренер хоккейной сборной России Алексей Жамнов заболел коронавирусом перед Олимпиадой.