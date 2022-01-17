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Главный тренер хоккейной сборной России заболел коронавирусом перед Олимпиадой

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сдал положительный тест на коронавирус. Об этом пишет 17 января «Спорт-Экспресс».

Из-за этого он пропустит первые сборы национальной команды в рамках подготовки к Олимпийским играм.

Сборная России уже заселилась в отель в Москве. Им предостоит пройти тест на коронавирус, после чего они отправятся на тренировочную базу в Новогорске.

Ранее Федерация хоккея России опубликовала расширенный состав национальной команды для подготовки к Олимпиаде. Семь игроков представляют петербургский СКА.

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