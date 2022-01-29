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Экс-игрок СКА Шипачев будет капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде

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Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев назначен капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Об этом 29 января сообщает пресс-служба ФХР.

Ассистентами 34-летнего капитана станут Никита Нестеров, Сергей Андронов (оба — ЦСКА) и Егор Яковлев («Металлург»). С окончательной заявкой «красной машины» на Игры можно ознакомиться здесь.

Вадим Шипачев с 2013 года выступал за петербургский СКА. В 2017-м он перешел в американский «Вегас Голден Найтс», но провел там лишь три матча, вернувшись в стан «армейцев». В 2018-м он стал игроком московского «Динамо».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Ранее петербургские олимпийцы рассказали «Фонтанке» о том, как проходит их подготовка и чего они ждут от главных стартов четырехлетия.

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Комментарии (1)

Mikkä Kårhunen
какая разница кем щипачев там будет ,все равно Финляндия станет Олимпийским чемпионом,этого титула финнам и не хватает
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