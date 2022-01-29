Экс-игрок СКА Шипачев будет капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев назначен капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Об этом 29 января сообщает пресс-служба ФХР.



Ассистентами 34-летнего капитана станут Никита Нестеров, Сергей Андронов (оба — ЦСКА) и Егор Яковлев («Металлург»). С окончательной заявкой «красной машины» на Игры можно ознакомиться здесь.



Вадим Шипачев с 2013 года выступал за петербургский СКА. В 2017-м он перешел в американский «Вегас Голден Найтс», но провел там лишь три матча, вернувшись в стан «армейцев». В 2018-м он стал игроком московского «Динамо».

