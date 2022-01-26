«Говорили, что будут кормить чуть ли не жареными тараканами». Как петербургские спортсмены готовятся к Олимпиаде в Пекине

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 февраля по 20 февраля. Сборная России изначально заявила для участия в Игры 217 атлетов, однако почти каждый день их количество уменьшается из-за положительных результатов тестов на коронавирус. Сколько человек в итоге представят Петербург, пока неизвестно. Мы поговорили с пятью петербуржцами, которые со дня на день вылетят в Пекин.

Мария Комарова (керлинг), серебряный призер чемпионата мира среди женских и смешанных команд



Мария Комарова Фото: пресс-служба комитета по спорту Поделиться Поделиться







- Мы берем с собой всю экипировочную форму, которую нам выдали. Дополнительной одежды брать смысла нет. Сейчас мы находимся в Новосибирске, где тренируемся перед вылетом на Игры. Тут разница с Пекином всего один час, поэтому решили готовиться здесь. Здесь хорошая база, спортзал, все новое. По плану мы должны улететь 6-7 февраля.



В Новосибирске у нас полная изоляция: живем в номерах по одному, в гости к друг другу не ходим. Это скорее наша инициатива, чтобы лишний раз не заболеть. На каток пускают только с отрицательным тестом. Все очень серьезно. Надеемся, что все доедут до Олимпиады.

Пока я готовилась в Петербурге, другие девочки были на сборе в Канаде. У всех пока идет акклиматизация. Мы даже утреннюю тренировку провели молча, потому что состояние оставляет желать лучшего. Особого напряжения пока не чувствуем. Лишь небольшой страх перед бесконечными ПЦР-тестами, которые нас ожидают. А так все нормально.

Когда мы были в Канаде на чемпионате мира, у нас брали мазок изо рта и эту палку засовывали так глубоко, что было очень неприятно. Поэтому морально к таким вещам готовы, но все равно наслышаны о том, как все это жестко проходит в Китае.

Я уже бывала на соревнованиях в Пекине и Шанхае, кажется, в 2018 и в 2019 годах. Так как не было ковида, мы там спокойно гуляли и нам все понравилось. Сейчас, конечно, все будет по-другому. С едой не думаю, что будет проблема, потому что там должны быть блюда разных кухонь. Против китайской еды я ничего не имею, но постоянно ее есть сложно - слишком остро.



Пока нам никакой информации о порядках и условиях жизни в олимпийской деревне не предоставили. Нам дали только адрес. Думаю, что все будет очень строго. Знаю, что ходить надо в маске, в нашей экипировке, которая согласована с МОК. Про какие-то политические вещи и как отвечать на провокационные вопросы, если такие будут, пока тоже не инструктировали.

Олимпиада это лотерея. Мы хотим показать свою лучшую игру. Будем стараться, а там посмотрим. Загадывать и говорить что-то заранее неправильно. Тем более, что три человека в команде впервые едут на Олимпиаду.

Екатерина Мальцева (ски-кросс), серебряный призёр первенства мира, победитель общего зачёта Кубка Европы, чемпион Всемирной Универсиады.



Екатерина Мальцева Фото: пресс-служба комитета по спорту Поделиться Поделиться







В целом готовимся в обычном стартовом и тренировочных режимах, добавляем в подготовку имитацию именно олимпийского соревновательного дня. Используем примерно такой же временной промежуток и делаем максимальное количество заездов, чтобы был запас, чтобы уверенно чувствовать себя в Пекине.

Да, это будет олимпийская деревня. Там будут жить все спортсмены нашего кластера. Я уже была на Универсиадах и там используется данная система проживания.



Конечно, я готова к жестким ограничениям. Мы уже второй сезон пребываем в таких условиях, плюс ко всему, мы уже ездили в Китай в ноябре на Кубок мира, и там была финальная подготовка у организаторов к проведению мероприятия. Мы успели побывать в рамках этих ограничений: все строго, но мы привыкли.

Насколько я знаю, в олимпийской деревне будет столовая с кухнями различных стран, это конечно, хорошо.

Понятно, что все спортсмены едут на Олимпиаду за медалью, и я сделаю максимум чтобы завоевать ее, все реально, мы готовы на все 100%.

Никита Андреев (могул), Победитель первенства мира, серебряный призер этапа Кубка Европы, чемпион России.



Никита Андреев Фото: пресс-служба комитета по спорту Поделиться Поделиться







С собой беру стандартные вещи: лыжи, палки, ботинки, горнолыжный шлем с очками, олимпийская экипировка. Не имею представления, в каких условиях предстоит жить, но, думаю, на Олимпийских играх все будет на высшем уровне.

К ограничениям готов. Сейчас непростое время из-за пандемии, поэтому готовиться надо ко всему.

Китайскую кухню я люблю, поэтому с удовольствием буду питаться там.



Рассчитываю выложиться на все 100%, а какой результат это принесет - увидим уже на соревнованиях.

Екатерина Локтева-Загорская (сноуборд-кросс), мастер спорта России



Екатерина Локтева-Загорская Фото: пресс-служба комитета по спорту Поделиться Поделиться







- Когда я летала в Китай на Кубок мира в начале сезона, я уже была на базе, где мы будем жить на Олимпиаде. В тот раз я брала с собой еду, потому что нам говорили, что там будут кормить чуть ли не жареными тараканами. Поэтому я тогда мощно подготовилась. Но оказалось все не так страшно. Там нормальные условия, нормальная и вкусная еда, и ничего с собой дополнительно брать не надо. Отель там тоже великолепный со всем необходимым внутри. Стены, правда, тонкие - можешь слышать, о чем говорят в других номерах, но сам по себе номер шикарный: с огромной кроватью, не картонной, как было в Токио, со своей небольшой кухней и туалетом.

Нас уже предупредили, что ограничения на Олимпиаде будут очень жесткими. В прошлый раз на Кубке мира тесты брали дважды в день и делали это максимально агрессивно, прям до мозга костей. Но мы понимаем, что это вынужденные меры.



Сейчас мы находимся в Красноярске на предолимпийском сборе. Здесь находимся мы и фигуристы. В гостинице нам выделили три этажа, где живут только спортсмены. У нас отдельный лифт. Нас забирает автобус, отвозит на тренировки, которые тоже проходят в полностью закрытом режиме.

О конкретном результате не хотелось бы говорить, потому что у нас очень непредсказуемый вид спорта. Конечно хочется показать максимально все, на что я способна. У нас очень сложная дисциплина. Если честно, я всегда думала, что буду волноваться, но пока этого нет и для меня это очень хорошо.

Софья Просвирнова (шорт-трек), пятикратный чемпион Европы, победитель Универсиады-2019, многократный призер чемпионатов мира.



Софья Просвирнова Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







- Лично я решила взять с собой много спортивного питания и какие-то свои игрушки - то, что помогает мне чувствовать себя лучше. Мой молодой человек мне подарил плюшевого китенка. Теперь он всегда со мной.

Я уже имею представления, какие в Китае будут ограничения, где мы будем жить. Слышала, что олимпийская деревня будет больше, чем в Пхенчхане. Даже будут запущены автобусы. Там будет обязательное ношение масок, социальная дистанция, но по территории, как я поняла, можно будет гулять свободно. Но выходить за пределы олимпийской деревни будет нельзя.



На олимпийских играх всегда есть еда разных кухонь мира, поэтому, думаю, будет из чего выбрать.

Мы всегда нацелены на медали, а там уж посмотрим.

Записал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

