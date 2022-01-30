«Актер — это между богом и чертом». Не стало Леонида Куравлева

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30 января не стало Леонида Куравлева. Звезда советских комедий, в чьи образы зрители влюблялись с первого взгляда и чьи фразы потом цитировали всю жизнь, ушел в день 99-летия со дня рождения Леонида Гайдая, фильмы которого сделали талант актера бессмертным.



Куравлев никогда не любил распространяться о себе и своей жизни, не был общителен с коллегами по съемочной площадке. В одном из немногих за последние десятилетия интервью Первому каналу он рассказывал, что не ходил, как другие, во время съемок общаться с поклонниками и отдыхать, потому что «работа продолжается и в душе, и в мозгах по поводу роли».



Он был из простой семьи, но с трудной судьбой: отец всю жизнь проработал слесарем на заводе, мать была дамским парикмахером. Однако через месяц после начала Великой Отечественной мать арестовали по 58-й статье и отправили за Полярный круг. Пятилетний сын поехал за ней, отец остался в столице. Позже Куравлева с матерью переправили в Казахстан, где ее отправили на совсем не женскую работу — на металлургический завод. Освободили через пять лет, и семья вернулась в Москву.

Но именно большой опыт общения с самыми разными людьми, наблюдения за их жизнью, знание их манер, жестов, привычек — сделали Леонида Куравлева тем удивительно точным и искренним актером, которого заметил Василий Шукшин, снимавший ленту «Живет такой парень». И после этого фильма Куравлева по-настоящему узнали.

При том, что на экране Куравлев блистательно играл привлекательных плутов с замашками ловеласов, в своей собственной семье он был образцовым мужем — оставался всю жизнь верен одной, и после ухода ее из жизни по-настоящему не восстановился. «Она была чудо, вот почему моя жизнь поделилась сейчас на «до» и «после»», — говорил он. Некоторые считали его подкаблучником: жена принимала решение, где ему сниматься, а где нет, с кем общаться, а с кем не стоит. Но он сам, будучи легко ранимым человеком, был счастлив рядом с той, которая его оберегала. А было от чего: например, Куравлев очень переживал, когда ему рассказали, что в интернете запустили антигосударственную цитату от его имени.



Заботился и он: коллеги по съемочной площадке вспоминали, как он советовался с ними и переживал, что бы привезти домашним. Когда в семье появился второй ребенок, которого назвали в честь Шукшина Василием, Куравлев сказал жене больше не работать и преступил свой принцип не сниматься где попало, поэтому в 1990-е появилось так много фильмов с его участием, включая сериалы, хотя он не был сериальным актером. Многие помнят его по роли полковника Андрея Ершова в «Улицах разбитых фонарей».

«Мне стыдно сниматься там, где насилуют, убивают, режут, предают», — говорил он.

Поэтому, когда необходимость в заработке отпала, сниматься он практически перестал. Тяга к жизни среди более открытых и простых людей в дальнейшем регулярно уводила актера из шумной и жесткой Москвы в Ярославль, где ему было душевнее и проще. Здесь снимались его главные картины — «Афоня», «Иван Васильевич...» Здесь ему даже поставили памятник — возле кафе с названием «Афоня». Скромного актера это смущало.

В последние годы он все чаще говорил о предназначении актера, о Боге.



«Актер — это между богом и чертом, — разговорился он как-то в интервью НТВ. — Поэтому нас церковь не хоронила до определенного времени на общем кладбище: мы немножко дьяволы».

Памятник на могиле его жены содержал изначально два имени — ее и его, причем его — ниже.

Всего несколько месяцев назад Куравлеву исполнялось 85 лет, и «Фонтанка» собрала в одном материале самые его яркие работы в кино. Вспомните и вы.

