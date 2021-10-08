Фото: скриншот видео / YouTube / коллаж Поделиться Поделиться







«Живет такой парень» (1964)

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







В дебютном полнометражном фильме Василия Шукшина Леонид Куравлев сыграл простодушного шофера Пашку Колокольникова, по прозвищу Пирамидон. На главную роль пробовался Владимир Высоцкий, но Шукшин отдал роль своему другу с актерского отделения ВГИКа — Куравлеву, которого уже снимал в студенческих работах. Фильм посмотрели миллионы советских зрителей, Леонид Куравлев стал звездой советского экрана.

«Вий» (1967)

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Леонид Куравлев сыграл в первом советском фильме ужасов роль бурсака Хомы Брута, который за три страшные ночи должен отмолить душу панночки-ведьмы. Во время съёмок из-за сбоя в технике Наталья Варлей выпала из летающего гроба с трехметровой высоты. Только реакция Леонида Куравлёва, успевшего подхватить актрису, спасла её от травм. Куравлёв после этого неделю не мог сниматься, так как сильно потянул руки.



«Золотой теленок» (1968)

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Роль неудачливого «сына лейтенанта Шмидта» и бесхитростного жулика Шуры Балаганова хоть и не была главной, но запомнилась всем зрителям. Диалоги дуэта Балаганова и Паниковского (Леонида Куравлева и Зиновия Гердта) разошлись на цитаты: «Пилите, Шура, пилите, они золотые!»

Может быть, впервые советскому человеку предложили каверзный вопрос, сколько ему нужно денег для счастья. «Для полного счастья? Шесть тысяч четыреста», — четко ответил Шура Балаганов.

«Начало» (1970)

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







В драме Глеба Панфилова о провинциальной актрисе (Инна Чурикова), которая замахнулась сыграть великую Жанну д’Арк, Куравлеву досталась роль слабохарактерного и жалостливого мужчины, который никак не может сделать выбор между женой и любимой девушкой. Он единственный, кто приглашает некрасивую героиню Чуриковой на вечере танцев, называет ее привлекательной, но потом оказывается предателем. В 1971 году фильм получил «Серебряного льва» на кинофестивале в Венеции.

«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972)

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Когда Станислав Говорухин экранизировал любимый советскими школьниками роман Даниэля Дефо, за Куравлевым уже закрепилось амплуа простого и наивного парня, а режиссеру требовался драматический герой, страдающий от одиночества. Поэтому Говорухин решил заменить узнаваемый тембр голоса комического артиста, в фильме его озвучивает другой актер. В кинотеатрах СССР кинокартину посмотрели 26,3 миллиона зрителей, а в Польше — более 1,8 миллиона. Это самый успешный по количеству зрителей фильм советского производства в польском прокате.

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973) « »

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Роль квартирного вора и любимца женщин Жоржа Милославского — самая яркая в фильмографии Куравлева. Теперь цитаты фильма — визитная карточка артиста: «Это я удачно зашел!», «А что вы так на меня смотрите, отец родной? На мне узоров нету и цветы не растут», «Были демоны — мы не отрицаем. Но они самоликвидировались», «Я артист больших и малых академических театров, а фамилия моя слишком известна, чтобы я её называл!»



В борьбе за роль Куравлев обошел самого Андрея Миронова. А его песню на царском приеме, под которую зажигательно «танцуют все», спел на самом деле Валерий Золотухин.

«Семнадцать мгновений весны» (1973)

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







В героическом киноэпосе про подвиг советского разведчика Леонид Куравлев сыграл сотрудника гестапо Курта Айсмана, серьезного и холодного солдата вермахта. Айсман стал одноглазым по воле режиссера кинокартины Татьяны Лиозновой. Леониду Куравлёву долго не давался характер персонажа. Чтобы помочь ему, Лиознова придумала эту яркую деталь: «Сразу появилась биография»

«Афоня» (1975)

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Сантехник Афанасий Борщов, лодырь и любитель выпить, становится другим человеком под влиянием любви простой девушки. Леонид Куравлев в этом образе тонко почувствовал грани смешного и серьезного, сыграв комедийную и в то же время драматическую роль. Многое в кинокартине построено на «физике» актера, он меняется даже внешне, в конце фильма его не может узнать милиционер по фотографии в паспорте. Каждый зритель запомнил яркий комедийный эпизод: «Это энергичный танец!»



Зрители так полюбили главного героя фильма, что в стране пивным заведениям стали массово давать названия «Афоня».

«Место встречи изменить нельзя» (1979)

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







В фильме Станислава Говорухина Леонид Куравлев предстал в неожиданной роли участника банды «Черная кошка», вора Вальки Копченого — ценителя хорошего вина и других удовольствий. «Ты же чердачник, Копчёный, а не мокрушник», — говорит ему Жеглов.

Во время съёмок этой важной сцены в бильярдной, где Жеглов разговаривает с Копчёным, выяснилось, что ни Высоцкий, ни Куравлёв прежде не играли в бильярд и не умели правильно держать кий. Все удары за них выполнял один из местных мастеров — серебряный призёр Кубка СССР по бильярду Владимир Иванов, по прозвищу Фриц.

«Ищите женщину» (1983)

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Детективный комедийный сериал, снятый Аллой Суриковой по мотивам французской пьесы, представил Куравлева в роли инспектора полиции, страдающего от бронхита и слишком активной самодеятельной сыщицы Алисы Постик в исполнении Софико Чиаурели. Комиссия, утверждавшая артистов на роль, посчитала, что «Афоня» не сможет сыграть детектива, и его хотели заменить Арменом Джигарханяном. Но потом члены комиссии узнали, что роль инспектора Гратена совсем не героическая, незадачливый сыщик все 2 серии не может изобличить преступника, и тогда согласились с кандидатурой Куравлева.



«Самая обаятельная и привлекательная» (1985)

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







В хите советского проката, комедии про поиск любви и высокой самооценки простой советской женщины Куравлев составил важную часть актерского ансамбля, сыгравшего коллегу главной героини. Каждый член рабочего коллектива в фильме представляет определенный архетип советского мужчины: загадочный красавчик Володя Смирнов (Александр Абдулов), бесхитростный провинциал Леша Пряхин (Михаил Кокшенов) и женатый ловелас Миша Дятлов (Леонид Куравлев).

Собрала Мария Лащева, «Фонтанка.ру»

