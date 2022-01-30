Британия увеличит численность военных в Эстонии в два раза

Великобритания намерена увеличить численность воинского контингента в составе многонационального батальона НАТО в Эстонии в два раза. Об этом в своей статье для The Telegraph 30 января сообщила глава британского МИДа Элизабет Трасс.



«Наши дипломатические усилия сочетаются с мерами сдерживания. Мы предлагаем НАТО [поставить в регион] дополнительные самолеты, военные корабли и специалистов. Мы вдвое увеличиваем численность военнослужащих в Эстонии, а также приводим в состояние боеготовности авианосец HMS Prince of Wales на случай, если напряжение будет нарастать», — цитирует заявление британского министра ТАСС.

