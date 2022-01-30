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Британия увеличит численность военных в Эстонии в два раза

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Великобритания намерена увеличить численность воинского контингента в составе многонационального батальона НАТО в Эстонии в два раза. Об этом в своей статье для The Telegraph 30 января сообщила глава британского МИДа Элизабет Трасс.

«Наши дипломатические усилия сочетаются с мерами сдерживания. Мы предлагаем НАТО [поставить в регион] дополнительные самолеты, военные корабли и специалистов. Мы вдвое увеличиваем численность военнослужащих в Эстонии, а также приводим в состояние боеготовности авианосец HMS Prince of Wales на случай, если напряжение будет нарастать», — цитирует заявление британского министра ТАСС.

По словам Элизабет Трасс, Великобритания выделяет больше средств на оборону, чем другие государства Европы из членов НАТО, поэтому страна готова удвоить свои силы в Эстонии.

Напомним, что ранее о возможности создания боевого подразделения в странах — союзниках по НАТО в Восточной Европе, которую рассматривает правительство Великобритании, сообщил местный телеканал Sky News.

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Комментарии (29)

AlBerkut
Предыдущий Prince of Wales (или между ними ещё корабли с тем же названием были?) очень хорошо чувствует себя на дне рядом с Рипалсом 😂
Ну и таки да, авианосец и Балтика, как там, можем в бинокль посмотреть, а можем и в прицел, так? 😎😂😂
Modest_5e4ce41f7533b
После службы в этой горячей точке британские военные долго и не спеша будут избавлять от эстонского синдрома.
Opioman
Неужели эстонцы не хотят в родную гавань?
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