Британия увеличит численность военных в Эстонии в два раза

Великобритания намерена увеличить численность воинского контингента в составе многонационального батальона НАТО в Эстонии в два раза. Об этом в своей статье для The Telegraph 30 января сообщила глава британского МИДа Элизабет Трасс.
«Наши дипломатические усилия сочетаются с мерами сдерживания. Мы предлагаем НАТО [поставить в регион] дополнительные самолеты, военные корабли и специалистов. Мы вдвое увеличиваем численность военнослужащих в Эстонии, а также приводим в состояние боеготовности авианосец HMS Prince of Wales на случай, если напряжение будет нарастать», — цитирует заявление британского министра ТАСС.
По словам Элизабет Трасс, Великобритания выделяет больше средств на оборону, чем другие государства Европы из членов НАТО, поэтому страна готова удвоить свои силы в Эстонии.
Напомним, что ранее о возможности создания боевого подразделения в странах — союзниках по НАТО в Восточной Европе, которую рассматривает правительство Великобритании, сообщил местный телеканал Sky News.