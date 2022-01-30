Российским олигархам в Лондоне может грозить конфискация имущества

Глава МИД Британии Лиз Трасс не исключила, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована. Это позволит сделать новый законопроект о санкциях.

«Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто сможет думать, что у него иммунитет от санкций», — заявила Трасс 30 января в эфире SkyNews.

Новый виток санкций может начаться из-за обострения ситуации на Украине. Германия, например, может включить «Северный поток — 2» в список своих запретов. Демократы в США также готовят проект новых ограничений в отношении России.