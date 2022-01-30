После ухода Росгвардии в бары на Рубинштейна возвращаются посетители

Еще вечером в пятницу двери заведения были опечатаны Роспотребнадзором. По словам местных жителей, пломбы на время исчезали и из других баров, например Barbie bar, но затем сотрудники Росгвардии наклеили их снова. Тем не менее ни в нем, ни в остальных ночная жизнь не возобновилась. А в парадной с «Коммуналочкой» и Commode остался пост.
жительница ул.Рубинштейна Елена
Двери 20 баров в центре Петербурга были опечатаны в ходе рейда против QR-сопротивления в ночь на 22 января. После этого перед ними появились посты полиции и Росгвардии. Попытка работников под предводительством неформального лидера «барного подполья» Александра Коновалова попасть в заведения успехом не увенчалась. Сам Александр Коновалов 28 января был арестован по подозрению в пособничестве при даче взятки. Антикафе, которому он якобы помогал, среди опечатанных баров нет.