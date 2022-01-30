После ухода Росгвардии в бары на Рубинштейна возвращаются посетители

читал интервью коновалова прошлых годов. умный человек - всё по делу говорит и говорит правду. и жизненный опыт у него большой.

вот с куаркодами, имхо, он лажанулся - не подумал, что это настолько болезненно для властей и попробовал противостоять в открытую.

думаю, как работали все эти бары, так и продолжат, но не афишируя в сми, без шумихи. и сам он как работал, так и продолжит, выйдя из поля зрения сми. тихо и спокойно. не афишируя.