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После ухода Росгвардии в бары на Рубинштейна возвращаются посетители

После снятия охраны с опечатанных баров QR-сопротивления ночная жизнь начала возвращаться в прежнее русло. Так, в ночь с субботы на воскресенье местные жители заметили входящих и выходящих посетителей из бара Vice City (прежнее название «Трудовые будни»). Вывеска заведения оставалась выключенной, у дверей дежурили «швейцары», которые впускали и выпускали клиентов.

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Печать

Еще вечером в пятницу двери заведения были опечатаны Роспотребнадзором. По словам местных жителей, пломбы на время исчезали и из других баров, например Barbie bar, но затем сотрудники Росгвардии наклеили их снова. Тем не менее ни в нем, ни в остальных ночная жизнь не возобновилась. А в парадной с «Коммуналочкой» и Commode остался пост.

Фото: жительница ул.Рубинштейна Елена
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жительница ул.Рубинштейна Елена

Двери 20 баров в центре Петербурга были опечатаны в ходе рейда против QR-сопротивления в ночь на 22 января. После этого перед ними появились посты полиции и Росгвардии. Попытка работников под предводительством неформального лидера «барного подполья» Александра Коновалова попасть в заведения успехом не увенчалась. Сам Александр Коновалов 28 января был арестован по подозрению в пособничестве при даче взятки. Антикафе, которому он якобы помогал, среди опечатанных баров нет.

Фото: жительница ул.Рубинштейна Елена
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

СпортивнаяДевушка
отлично, что любимая улица освобождена от росгвардии - принципиально пойду отмечу это событие в коноваловском заведении, хоть и не употребляю алкоголь, но хоть молочный коктейльчик выпью!
Ivanov_I_I
читал интервью коновалова прошлых годов. умный человек - всё по делу говорит и говорит правду. и жизненный опыт у него большой.
вот с куаркодами, имхо, он лажанулся - не подумал, что это настолько болезненно для властей и попробовал противостоять в открытую.
думаю, как работали все эти бары, так и продолжат, но не афишируя в сми, без шумихи. и сам он как работал, так и продолжит, выйдя из поля зрения сми. тихо и спокойно. не афишируя.
Otkating
"Из обвинительного заключения: всегда демонстрировал свой высокий интеллект, постоянно оскорбляя этим чувства гос. служащих."
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