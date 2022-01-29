«Это медицинский диагноз». В МИД России назвали «маразмом» публикации о подготовке к «нападению» на Украину

В МИД России заявили, что ажиотаж в западных СМИ по поводу якобы подготовки РФ к «вторжению» на Украину достиг «крайней степени маразма». Соответствующая публикация появилась 29 января на сайте ведомства.



Так министерство прокомментировало сюжет швейцарского канала SRF под заголовком «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной». В репортаже корреспондент Дэвид Науэр утверждает, что Москва перебрасывает туда «огромные силы».



«Делая такие громкие, пугающие западного зрителя заявления, журналист, видимо, всё-таки имеет в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям «Союзная решимость–2022», в которых принимают участие подразделения Восточного военного округа. ОБОРОНИТЕЛЬНЫМ. УЧЕНИЯМ. На территории СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА. Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками», – заявили в МИД.

