Лавров: Если это зависит от России, то войны не будет

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны, но будет защищать свои интересы.



«Если это зависит от РФ, то войны не будет. Мы войн не хотим, но грубо наступать и игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — сказал он 28 января во время интервью российским СМИ.



По словам Лаврова, в ближайшие несколько недель пройдет новая российско-американская встреча. Также он назвал «хамством» угрозы Вашингтона выслать посла РФ Анатолия Антонова, если Москва не выдаст визы охранникам посла США Джона Салливана.

