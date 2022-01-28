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Лавров: Если это зависит от России, то войны не будет

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны, но будет защищать свои интересы.

«Если это зависит от РФ, то войны не будет. Мы войн не хотим, но грубо наступать и игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — сказал он 28 января во время интервью российским СМИ.

По словам Лаврова, в ближайшие несколько недель пройдет новая российско-американская встреча. Также он назвал «хамством» угрозы Вашингтона выслать посла РФ Анатолия Антонова, если Москва не выдаст визы охранникам посла США Джона Салливана.

Ранее директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интервью «Фонтанке» оценил перспективы диалога между Россией и США. По его мнению, война невыгодна Москве.

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Комментарии (22)

Nothing
Гопник такой наезжает на ботана.
- А ну бабло гони, а то щас тебе небо в овчинку покажется. и зуб золотой такой передний светит.
- Что вы ко мне пристали, а щас полицию вызову!
- да мне твоя полиция ваще по-барабану, я их тоже на перо поставлю!
Приходит Полицейский, достает кольт.
Гопник. - Дядя, дядя не стреляй, я ж пошутил маненько)))
orlovandrei1986
сами воюйте за свои дворцы с аквадискотекой
я воевать не собираюсь
Sonata
Ещё через неделю заявят, что всего этого российский народ требовал.
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