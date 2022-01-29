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Марат Гельман* подал заявление об исключении из реестра иностранных агентов

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Признанный иностранным агентом галерист Марат Гельман* подал заявление об исключении из соответствующего реестра. Об этом 29 января в своём телеграм-канале сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Минюст России считает, что в реестр СМИ-иностранных агентов может быть включено любое лицо, если оно получало денежные средства от иностранного источника с 2 декабря 2019 года. В тот день вступили в силу поправки, позволяющие включать в этот реестр физических лиц. Якобы не имеет значения, сколько времени с тех пор прошло.

Порядка исключения из реестра СМИ-иностранных агентов законодательство не предусматривает, хотя закон о СМИ прямо предполагает такую возможность. Отсутствие такой процедуры и бессрочная угроза включения в реестр нарушают конституционный принцип правовой определенности», — отметил Чиков.

Марат Гельман был признан иноагентом в конце декабря 2021 года. Галерист утверждает, что с марта 2020 года не получает никаких средств из иностранных источников ни напрямую, ни опосредованно. Но и до этого это были деньги не за деятельность, а от сдачи московской квартиры иностранцу.

Сегодня Владимир Путин поручил до 1 мая проанализировать закон об иноагентах. Ранее президент на встрече с СПЧ пообещал, что закон об иностранных агентах будет обсуждаться с профессиональным сообществом.

*Включен в реестр иностранных агентов Минюста.

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