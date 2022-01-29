Населению — выплаты, бизнесу — штрафы. Россиянам напомнили, какие законы вступают в силу в феврале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 29 января опубликовал в своем телеграм-канале перечень законов, вступающих в силу с 1 февраля.

Индексация материнского капитала

«Маткапитал будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%. Его размер на первого ребёнка составит 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей», — сообщил он. Всего с 2007 года в рамках этого вида поддержки выдано 11,6 млн сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми.



Минимальный доход должников

Также 1 февраля заработает закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания. Появляется возможность подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды. «Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию», — подчеркнул Володин.

Индексация пенсий

С февраля страховую пенсию для неработающих пенсионеров проиндексируют выше уровня инфляции — на 8,6%. В январе пенсии выросли на 5,9%, но закон имеет обратную силу, поэтому пенсионеры получат доплату — разницу между январским и новым показателем. «Это решение призвано защитить граждан в условиях выросшей инфляции», — отметил Володин.

Защита граждан при покупке квартиры

Власти обяжут передавать в Росреестр информацию о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Затем эти данные буду направляться в Единый государственный реестр недвижимости. При покупке квартиры граждане смогут запросить выписку и узнать его статус.



Паевые инвестиционные фонды

С 1 февраля изменится порядок управления и правила выплаты дохода по паям ПИФов. Они смогут устанавливаться нормативным актом Банка России.

Помимо этого управляющая компания фонда при погашении паев биржевого ПИФа должна будет обеспечить передачу выделяемого имущества не позднее одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паев фонда.

Пожизненное заключение педофилов

За сексуальное насилие над детьми будет грозить пожизненное лишение свободы — если преступление совершенно повторно либо в отношении двух и более несовершеннолетних, а также если оно сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

Штрафы за немаркированные табак и алкоголь

Сумма штрафа за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции для юридических лиц вырастет до 500 тысяч рублей. Кроме того, перевозка табачной и алкогольной продукции с такими нарушениями попадает под административную ответственность.

Штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами

