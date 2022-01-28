Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

Закон вступает в силу с февраля, но пенсионеры получат пенсии в повышенном размере, в том числе за январь. Решение коснется почти 31 миллион россиян, передает «Интерфакс».

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет индексировать страховые пенсии с 1 января 2022 года на уровне 8,6%. Документ опубликован 28 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев на встрече с пенсионерами и ветеранами, 2011, Кремль

«После индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля. Сейчас пенсия проиндексирована на 5,9% и составляет 18 512 рублей, в 2021 году этот показатель был на уровне 17 481 рубля», — отмечает агентство.

12 января Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%.



«Необходимые средства в бюджете есть», — заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин после принятия закона в Госдуме 20 января.



Однако «Интерфакс» отмечает, что общий объем расходов на индексацию в 2022 году с учетом повышенной индексации, по данным Минфина, составит 549,7 млрд рублей. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 377 млрд рублей на индексацию в 5,9%, дополнительно потребуется 172,7 млрд рублей.



Стоит отметить, что по данным Росстата официальная инфляция в 2021 году составила 8,39%, но в Петербурге годовая инфляция разогналась до 8,7%.

