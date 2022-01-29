Поликлиникам не избежать очередей. Больше 178 тысяч петербуржцев взяли больничный

На больничный из-за признаков ОРВИ и подтверждённого коронавируса ушли больше 178 тысяч петербуржцев. Накануне дома лечились свыше 160 тысяч человек.



Как сообщает комитет по здравоохранению 29 января, больше всего амбулаторных пациентов зафиксировано в Приморском (почти 29 тысяч), Калининском (почти 20 тысяч) и Выборгском районах (почти 19 тысяч).



Заболеваемость COVID-19 в России перевалила за 100 тысяч случаев в сутки. За последние 24 часа в Петербурге выявлено 14 939 заболевших. Люди вынуждены проводить по несколько часов в перегруженных поликлиниках.

