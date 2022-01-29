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Поликлиникам не избежать очередей. Больше 178 тысяч петербуржцев взяли больничный

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На больничный из-за признаков ОРВИ и подтверждённого коронавируса ушли больше 178 тысяч петербуржцев. Накануне дома лечились свыше 160 тысяч человек.

Как сообщает комитет по здравоохранению 29 января, больше всего амбулаторных пациентов зафиксировано в Приморском (почти 29 тысяч), Калининском (почти 20 тысяч) и Выборгском районах (почти 19 тысяч).

Заболеваемость COVID-19 в России перевалила за 100 тысяч случаев в сутки. За последние 24 часа в Петербурге выявлено 14 939 заболевших. Люди вынуждены проводить по несколько часов в перегруженных поликлиниках.

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Комментарии (14)

pulkovoserg
Зато президент приезжал. Возложил венки ... Сделал нужное дело. БЕГЛОВА не выгнал, ничего не сказал. Будто в городе все окей.
olla
Зачем больничный всем на 2 недели дают - вот вопрос? Это диверсия какая-то? Вот мой сын мог бы уже выти на работу - быстро поправился ,бодр и здоров, но выписаться не может. Почему его отдел еще неделю будет без сотрудника? Кто это придумал?
Grend
Состояние паники
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