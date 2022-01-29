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Страшный рубеж. Заболеваемость COVID-19 в России перевалила за 100 тысяч случаев в сутки

За последние сутки в России выявлено 113 122 новых случая коронавируса. Об этом говорится в сообщении оперштаба от 29 января.

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Госпитализировано 14 570 человек. Выздоровели 30 010 пациентов. Летальную ковидную статистику за день пополнили 668 умерших.

Фото: Стопкоронавирус.рф
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В Петербурге количество заболевших за сутки увеличилось на 14 939 человек. Выздоровели 2 880 пациентов, а 63 инфицированных скончались. Всего с начала пандемии в городе зафиксировано 991 198 случаев COVID-19.

Лидирует в суточной ковидной статистике Москва (26 488 случаев), Петербург на втором месте, а на третьем — Подмосковье (10 725). В Ленобласти выявлено 1 518 новых заболевших.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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Комментарии (74)

Zet
Глубоко пофиг на все эти пляски... А где возрастной состав умерших от страшной болезни увидеть? А то всё общие цифры без подробностей...
Sergik7
В любом случае не страшна сама болезнь, а опасны осложнения и после гриппа и после ковида. Кто то 2-3 дня болеет, а потом вдруг через месяц хвост вырос.
157877642
Никогда такого не было и вот опять!
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