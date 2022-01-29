Страшный рубеж. Заболеваемость COVID-19 в России перевалила за 100 тысяч случаев в сутки

Госпитализировано 14 570 человек. Выздоровели 30 010 пациентов. Летальную ковидную статистику за день пополнили 668 умерших.

В Петербурге количество заболевших за сутки увеличилось на 14 939 человек. Выздоровели 2 880 пациентов, а 63 инфицированных скончались. Всего с начала пандемии в городе зафиксировано 991 198 случаев COVID-19.

Лидирует в суточной ковидной статистике Москва (26 488 случаев), Петербург на втором месте, а на третьем — Подмосковье (10 725). В Ленобласти выявлено 1 518 новых заболевших.