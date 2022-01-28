Путин не смог встретиться с Бегловым из-за коронавируса. Губернатор Петербурга отчитался письменно

Владимир Путин во время визита в Петербург не встретился с губернатором Александром Бегловым из-за коронавирусных ограничений. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе Кремля, передает РИА Новости.



Там уточнили, что Беглов представил президенту «письменный доклад». Напомним, Владимир Путин накануне в Петербурге возложил цветы к могиле своего брата на Пискарёвском кладбище и монументу «Мать-Родина». На Пискарёвке он был в одиночестве, официальная делегация с Бегловым, главой Совфеда Валентиной Матвиенко, депутатами и чиновниками прошла отдельно, до президента.

