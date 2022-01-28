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Путин не смог встретиться с Бегловым из-за коронавируса. Губернатор Петербурга отчитался письменно

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Владимир Путин во время визита в Петербург не встретился с губернатором Александром Бегловым из-за коронавирусных ограничений. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе Кремля, передает РИА Новости.

Там уточнили, что Беглов представил президенту «письменный доклад». Напомним, Владимир Путин накануне в Петербурге возложил цветы к могиле своего брата на Пискарёвском кладбище и монументу «Мать-Родина». На Пискарёвке он был в одиночестве, официальная делегация с Бегловым, главой Совфеда Валентиной Матвиенко, депутатами и чиновниками прошла отдельно, до президента.

Отметим, накануне сообщалось, что губернатор Петербурга рассказал Путину о развитии Музея блокады Ленинграда и строительстве станции метро «Кудрово». Правда, письменным или устным был рассказ, не уточнялось.

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Комментарии (9)

dedmoroz_5e4d8827384c2
нету кода - нету хода
teodor
похоже бехлов все
AP-SPb
Хороший знак :)
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