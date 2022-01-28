В Госдепе США хотят, чтобы по «Северному потоку — 2» прокачивали водку

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в шутку поддержала «предложение» журналиста Мэтта Ли прокачивать по «Северному потоку — 2» водку.
По словам корреспондента, газопровод готов к поставкам чего угодно, будь то газ, оливковое масло или водка.
«Водка — это было бы неплохо», — ответила Нуланд в ходе брифинга.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности ввести санкции против «Северного потока — 2» в случае военного конфликта на Украине. Этот вариант допускал и канцлер Германии Олаф Шольц.