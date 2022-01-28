В Госдепе США хотят, чтобы по «Северному потоку — 2» прокачивали водку

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в шутку поддержала «предложение» журналиста Мэтта Ли прокачивать по «Северному потоку — 2» водку.



По словам корреспондента, газопровод готов к поставкам чего угодно, будь то газ, оливковое масло или водка.



«Водка — это было бы неплохо», — ответила Нуланд в ходе брифинга.

