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В Госдепе США хотят, чтобы по «Северному потоку — 2» прокачивали водку

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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в шутку поддержала «предложение» журналиста Мэтта Ли прокачивать по «Северному потоку — 2» водку.

По словам корреспондента, газопровод готов к поставкам чего угодно, будь то газ, оливковое масло или водка.

«Водка — это было бы неплохо», — ответила Нуланд в ходе брифинга.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности ввести санкции против «Северного потока — 2» в случае военного конфликта на Украине. Этот вариант допускал и канцлер Германии Олаф Шольц.

29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» полностью готов к работе. Подводная труба была достроена ещё в сентябре 2021 года. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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Комментарии (21)

SU LUX INN
ха-ха-ха! как Ловко монголоидов уели-то!
Vasileostrovets
Нуланд больше не наливать
Василий-3
Они себя, как всегда, переоценивают. Сдохнут.
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