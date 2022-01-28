Глава МИД Германии: Речи о расширении НАТО на восток сейчас не идет

Вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.



«На данный момент речи о расширении НАТО на восток вообще не идет. Вот почему в Москве я долго обсуждала с министром иностранных дел России [Сергеем Лавровым], о чем мы вообще спорим», — сказала она (цитата по РБК).



По ее словам, сейчас гораздо важнее восстановление мира и безопасности в Донбассе, а не обсуждение вступления Украины в Североатлантический альянс.

