FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -9
78.95р88.47р
СРОЧНО

В доме лидера QR-сопротивления Коновалова обыск

Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Глава МИД Германии: Речи о расширении НАТО на восток сейчас не идет

10
Печать

Вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

«На данный момент речи о расширении НАТО на восток вообще не идет. Вот почему в Москве я долго обсуждала с министром иностранных дел России [Сергеем Лавровым], о чем мы вообще спорим», — сказала она (цитата по РБК).

По ее словам, сейчас гораздо важнее восстановление мира и безопасности в Донбассе, а не обсуждение вступления Украины в Североатлантический альянс.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО не откажется от принципа «открытых дверей». Так он прокомментировал требование России к альянсу не продвигаться на восток, озвученное в инициативе о гарантиях безопасности. При этом глава НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не собирается размещать войска на территории Украины.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

MinimumLaw
А должно быть не "сейчас", а "вообще". Мы "сейчас" тоже никому не угрожаем. Нет повода войска перебрасывать.
Brit
По странному стечению обстоятельств Путина сейчас поддерживают те же страны, что поддерживали Гитлера во время Второй мировой.
Cвифт
Кто бы говорил, Германия явилась одним из главных участников Майдана и его спонсором, после отложенной "ассоциации с ЕС, в результате которого бандеровская идеология стала доминирующей там.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний