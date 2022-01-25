Генсек НАТО Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать войска на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается размещать войска на территории Украины. Об этом он сказал 25 января в интервью телеканалу CNN.



Сообщение прозвучало на фоне информации о якобы скором нападении со стороны России. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» одновременно и смешны, и опасны.



Накануне, 24 января, «Фонтанка» писала, что НАТО направляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины. До этого СМИ узнали о планах США перебросить в регион тысячи солдат.

