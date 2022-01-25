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Генсек НАТО Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать войска на Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается размещать войска на территории Украины. Об этом он сказал 25 января в интервью телеканалу CNN.

Сообщение прозвучало на фоне информации о якобы скором нападении со стороны России. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» одновременно и смешны, и опасны.

Накануне, 24 января, «Фонтанка» писала, что НАТО направляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины. До этого СМИ узнали о планах США перебросить в регион тысячи солдат.

Напряженность между Россией и Украиной обострилась в последние недели на фоне сообщений СМИ. Сначала появилась информация о том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной для возможного вторжения. Президент Владимир Зеленский заявил, что в его стране планируется государственный переворот. В Кремле все обвинения в причастности к этому России отрицают. Президент США Байден пообещал России «катастрофу» в случае вторжения на Украину.

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Комментарии (18)

265055770
Ага! Испугались!
Теодор
Была только одна страна, готовая воевать за Украину, но ей хохлы умудрились плюнуть в душу.
Москва 2041
"История войн не знает другого подобного предприятия по широте замысла, грандиозности масштабов и мастерству выполнения".
И.В. Сталин.
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