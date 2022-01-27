Расселяй, но не сейчас. Инвестиционная программа по коммуналкам обретает форму, но ищет содержание

Ответственным за обсуждавшуюся много лет программу по реставрации исторического центра с расселением коммуналок назначат жилищный комитет. У него и так сейчас интересное время — надо как-то убрать дворы от снега с десятитысячным дефицитом дворников и полностью реформировать отрасль содержания внутриквартальных территорий. А тут еще — и составить перечень домов, где жители договорятся с гипотетическими инвесторами о расселении и выкупе помещений.
Проект постановления опубликован городской администрацией накануне. Он называет жилищный комитет ответственным исполнителем «региональной целевой программы реставрации, капитального ремонта и приспособления для современного использования жилищного фонда исторического центра Санкт-Петербурга». Функции широкие — формировать её, следить за реализацией, решать, надо ли тот или иной дом вносить в список — и, соответственно, вычеркивать из обычного перечня на капремонт. Всем этим на земле будет заниматься создаваемое бюджетное учреждение «Дирекция программы реставрации и капитального ремонта».
Речь идет о программе, которая вытекает из соответствующего закона, принятого почти два года назад. Еще на стадии разработки он вызывал много вопросов: одни видели в нём спасение для обитаемых памятников города, которые ветшают без шанса получить полноценную реставрацию; другие — лоббирование интересов крупного бизнеса, который будет на преимущественном праве выкупать жилье у собственников и устраивать гостиницы на месте доходных домов.
Соавтором законопроекта была Оксана Дмитриева, её логика понятна: расселять отдельную огромную коммуналку крупному бизнесу невыгодно, чаще этим промышляют устроители хостелов. В итоге основная часть дома так и остается ульем из сотен собственников, к которым еще и подселяют за стенку экономных туристов. Жилые дома и одновременно памятники культурного наследия продолжают разрушаться, ведь никакой программы капремонта не хватит, чтобы привести их в порядок. Депутаты рисовали такую стратегию: непременное условие в том, что все собственники в коммунальных квартирах и инвестор договариваются о расселении, иначе смысла в этом для предпринимателей никакого нет. Жители отдельных квартир тоже могут претендовать на переезд, но могут и остаться в отремонтированном доме в центре. Хостелы продаются, потому что им и так в центре туговато. Расходы на реставрацию делят государство и частный партнер, который, видимо, будет как-то эффективно использовать расселенные коммуналки и общедомовое имущество. Причем, как следует из логики рассуждений, не под новые хостелы.
Всё бы ничего: закон много лет критиковали, потом принимали, и вот он два года уже живет исключительно в виде текста, куда иногда вносят правки. Пожил бы еще, но в проекте постановления сказано: программу реставрации и капитального ремонта надо составить к 1 апреля, а различные методики и процедуры утрясти за ближайшую неделю.
Отложат, не впервой, однако пока в целом есть лишь наметки. «Фонтанка» писала, что еще в 2019 году — до принятия самого закона — комитет по экономической политике заказал исследование по «анализу потенциала улучшения состояния жилищного фонда исторического центра». Контракт на 35 млн заключили с НИиПИ «Спецреставрация» 9 октября, а закрыли уже к Новому году. Если судить по техзаданию, подрядчик за это время прошерстил под
Кроме того, как пояснили в КЭПиСП, были разработаны методические рекомендации по расчету компенсаций инвестору из бюджета Санкт-Петербурга, разработана предпроектная документация в отношении четырех «пилотных» домов. «В примерный перечень многоквартирных домов, предлагаемых для включения в проект региональной целевой программы реставрации, капитального ремонта и приспособления для современного использования жилищного фонда исторического центра Санкт-Петербурга, предложено ко включению 605 МКД», — пояснили в комитете. Данные направлены в жилком.
Таким образом, фильтр потенциала прошел примерно каждый второй дом — они оказались достаточно изношены, чтобы беспокоиться за них, но при этом достаточно свежи, чтобы рассчитывать на сохранение интерьеров. В программу же адреса включают, если заключено соглашение с инвестором и если принято решение общего собрания собственников.
В жилищном комитете, где накануне снежной зимы сменилось руководство, готовыми решениями пока не порадовали. «Сейчас идёт проработка вопроса по определению совокупной стоимости работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, превышающей предельные значения, — сообщили в пресс-службе. — Ведётся разработка проекта постановления, в том числе и по созданию дирекции. До конца года планируется выйти на решение». Несовершенная форма глаголов ожидаема: в бюджете на 2022 год и правда значится еще не созданная дирекция, но расходы на нее — 1 млн рублей. Далее — многозначительные нули.
По всему выходит, что в ближайшее время никакая дирекция и никакой инвестор радикально не ускорят расселение коммуналок. Соответствующая программа жилкома технически закончила действовать с наступлением этого года, сейчас депутаты работают над тем, чтобы сохранить меру поддержки, попутно приучая соседей по квартире к единодушию в вопросе расселения.
На днях Смольный также опубликовал проект постановления «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки», в том числе для жителей коммуналок.
В пояснительной записке говорится как раз о сохранении зарекомендовавших себя инструментов. За период действия целевой программы, согласно документу, расселено порядка 52 тыс. коммунальных квартир, улучшили жилищные условия порядка 120 тыс. семей. В действующем трехлетнем бюджете социальных выплат на строительство или приобретение отдельного жилья заложено 9,6 млрд рублей. Расчетно это позволит расселить
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»