Расселяй, но не сейчас. Инвестиционная программа по коммуналкам обретает форму, но ищет содержание

Ответственным за обсуждавшуюся много лет программу по реставрации исторического центра с расселением коммуналок назначат жилищный комитет. У него и так сейчас интересное время — надо как-то убрать дворы от снега с десятитысячным дефицитом дворников и полностью реформировать отрасль содержания внутриквартальных территорий. А тут еще — и составить перечень домов, где жители договорятся с гипотетическими инвесторами о расселении и выкупе помещений.



Проект постановления опубликован городской администрацией накануне. Он называет жилищный комитет ответственным исполнителем «региональной целевой программы реставрации, капитального ремонта и приспособления для современного использования жилищного фонда исторического центра Санкт-Петербурга». Функции широкие — формировать её, следить за реализацией, решать, надо ли тот или иной дом вносить в список — и, соответственно, вычеркивать из обычного перечня на капремонт. Всем этим на земле будет заниматься создаваемое бюджетное учреждение «Дирекция программы реставрации и капитального ремонта».



Речь идет о программе, которая вытекает из соответствующего закона, принятого почти два года назад. Еще на стадии разработки он вызывал много вопросов: одни видели в нём спасение для обитаемых памятников города, которые ветшают без шанса получить полноценную реставрацию; другие — лоббирование интересов крупного бизнеса, который будет на преимущественном праве выкупать жилье у собственников и устраивать гостиницы на месте доходных домов.



Соавтором законопроекта была Оксана Дмитриева, её логика понятна: расселять отдельную огромную коммуналку крупному бизнесу невыгодно, чаще этим промышляют устроители хостелов. В итоге основная часть дома так и остается ульем из сотен собственников, к которым еще и подселяют за стенку экономных туристов. Жилые дома и одновременно памятники культурного наследия продолжают разрушаться, ведь никакой программы капремонта не хватит, чтобы привести их в порядок. Депутаты рисовали такую стратегию: непременное условие в том, что все собственники в коммунальных квартирах и инвестор договариваются о расселении, иначе смысла в этом для предпринимателей никакого нет. Жители отдельных квартир тоже могут претендовать на переезд, но могут и остаться в отремонтированном доме в центре. Хостелы продаются, потому что им и так в центре туговато. Расходы на реставрацию делят государство и частный партнер, который, видимо, будет как-то эффективно использовать расселенные коммуналки и общедомовое имущество. Причем, как следует из логики рассуждений, не под новые хостелы.



Всё бы ничего: закон много лет критиковали, потом принимали, и вот он два года уже живет исключительно в виде текста, куда иногда вносят правки. Пожил бы еще, но в проекте постановления сказано: программу реставрации и капитального ремонта надо составить к 1 апреля, а различные методики и процедуры утрясти за ближайшую неделю.



Отложат, не впервой, однако пока в целом есть лишь наметки. «Фонтанка» писала, что еще в 2019 году — до принятия самого закона — комитет по экономической политике заказал исследование по «анализу потенциала улучшения состояния жилищного фонда исторического центра». Контракт на 35 млн заключили с НИиПИ «Спецреставрация» 9 октября, а закрыли уже к Новому году. Если судить по техзаданию, подрядчик за это время прошерстил под 1 300 домов в центральных районах и сделал разбивку по каждому: состояние, количество коммуналок, потенциал «улучшения». Вот список жилых домов-памятников целиком.