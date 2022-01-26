Заксобрание оставляет желающих расселиться жителей коммуналок «заложниками» своих соседей

Кроме того, не поддержал парламент и другую важную поправку «Яблока», а именно — конкретизировать положения законопроекта таким образом, чтобы очередники, которые в процессе ожидания получения этой помощи отметили свое 35-летие (это предельный возраст вступления в программу «Молодежи — доступное жилье»), сохранят право на получение содействия и в новых программах. Аналогичное предложение касалось и несовершеннолетних детей, которые в ожидании, пока подойдет очередь, также повзрослели.

Поправку внесла фракция партии «Яблоко». Как объяснил депутат Борис Вишневский, этот пункт «делает фактически жителей этих квартир заложниками одного или нескольких, кто на расселение не согласится». Фракция предложила убрать из перечня документов, которые должен подать собственник для включения в программу, письменное согласие всех собственников или нанимателей.

«Относительно того, что город вдруг расхочет помогать людям — [утверждение] не вполне состоятельно, потому что такой задачи у исполнительной власти нет», — заявил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко.



Отказался ЗакС и включать молодых ученых в перечень категорий, которые имеют право получить соцподдержку на улучшение жилищных условий.



Член фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Амосов напомнил, что в редакции 2005 года закон предусматривал такую форуму как срочный найм, он предусмотрен и федеральным законодательством, однако из городского закона он был исключен, и депутат предложил его вернуть. За проголосовали только 14 депутатов — этого недостаточно, чтобы предложение было принято.



Напомним, инициатива вносит ряд изменений в законы города в сфере жилищной политики. Как обещают чиновники, она должна продлить программы «Молодежи — доступное жилье», «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» и «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге». Они фактически завершились 31 декабря 2021 года.

