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Заксобрание оставляет желающих расселиться жителей коммуналок «заложниками» своих соседей

Заксобрание Петербурга отказалось убрать из законопроекта, продлевающего городские жилищные программы, условие, что обитатели коммунальных квартир могут стать участниками этой программы только при согласии всех собственников. Депутаты не поддержали соответствующую поправку во втором чтении документа на заседании 26 января.

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Поправку внесла фракция партии «Яблоко». Как объяснил депутат Борис Вишневский, этот пункт «делает фактически жителей этих квартир заложниками одного или нескольких, кто на расселение не согласится». Фракция предложила убрать из перечня документов, которые должен подать собственник для включения в программу, письменное согласие всех собственников или нанимателей.

Кроме того, не поддержал парламент и другую важную поправку «Яблока», а именно — конкретизировать положения законопроекта таким образом, чтобы очередники, которые в процессе ожидания получения этой помощи отметили свое 35-летие (это предельный возраст вступления в программу «Молодежи — доступное жилье»), сохранят право на получение содействия и в новых программах. Аналогичное предложение касалось и несовершеннолетних детей, которые в ожидании, пока подойдет очередь, также повзрослели.

«Относительно того, что город вдруг расхочет помогать людям — [утверждение] не вполне состоятельно, потому что такой задачи у исполнительной власти нет», — заявил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко.

Отказался ЗакС и включать молодых ученых в перечень категорий, которые имеют право получить соцподдержку на улучшение жилищных условий.

Член фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Амосов напомнил, что в редакции 2005 года закон предусматривал такую форуму как срочный найм, он предусмотрен и федеральным законодательством, однако из городского закона он был исключен, и депутат предложил его вернуть. За проголосовали только 14 депутатов — этого недостаточно, чтобы предложение было принято.

Напомним, инициатива вносит ряд изменений в законы города в сфере жилищной политики. Как обещают чиновники, она должна продлить программы «Молодежи — доступное жилье», «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» и «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге». Они фактически завершились 31 декабря 2021 года.

Ряд депутатов во время первого чтения обращали внимание коллег на тревожные нюансы законопроекта.

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Комментарии (3)

AndrewBarsik
Тактика медвежьих "законодателей" примитивна: все законопроекты, которые вносит условная "оппозиция", отметаются, даже если если в них разумные предложения. Спустя непродолжительное время они вносятся "ведмедиками", которые выдают их за свои и вовсю пиарятся перед избирателями.
житель города П.
Сам факт наличия коммуналок в таком виде в СПб уже даже не в самом начале 21 века 30 лет спустя после смерти СССР - это нечто.. И слово "заложники" - правильное. Я был в такой ситуации когда одна женщина и ее сын с женой превратили жизнь обитателей коммуналке на В.О. в ад, и при этом блокировали все попытки расселить коммуналку, или запрашивая сверх условия или просто не давая разъехаться. То что это была алкоголичка с на удивление железным здоровьем и нервами говорить не надо. Кто был в такой ситуации - то поймёт. Кто не был, до конца скорее всего понять ужас всего этого не сможет.
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