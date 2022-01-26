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Лавров: Генсек НАТО потерял связь с реальностью

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Глава МИД России Сергей Лавров считает, что заявления генсека НАТО трудно воспринимать всерьез

«По-моему, он [генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг] уже потерял связь с реальностью», — цитирует https://tass.ru/politika/13530945 26 января министра ТАСС.

По его словам, заявления главы Североатлантического альянса о возможности наращивания военного присутствия в Восточной Европе сложно воспринимать всерьез.

Столтенберг ранее рассказал, что НАТО не согласилось на предложение России гарантировать невступление Украины в альянс, при этом свои войска в республике они размещать не собираются. Также он говорил, что решение НАТО усилить свое военное присутствие в Восточной Европе не угрожает России.

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Комментарии (4)

Piter Russo
По моему тут уже все сбрендили и те и другие.. но игра идет.. движуха нужна и тем и другим... лишь бы соц. вопросами не заниматься.
SNOW
Видимо. Лавров эту реальность нашел, раз так дерзко заявляет. Пусть передаст (не в этом смысле) кому-нибудь из своих коллег. а то и главному чудаку. Ему сильно надо.
DanCitizen
Забыл добавить, "с нашей реальностью"
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