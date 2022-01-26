Лавров: Генсек НАТО потерял связь с реальностью

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что заявления генсека НАТО трудно воспринимать всерьез
«По-моему, он [генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг] уже потерял связь с реальностью», — цитирует https://tass.ru/politika/13530945 26 января министра ТАСС.
По его словам, заявления главы Североатлантического альянса о возможности наращивания военного присутствия в Восточной Европе сложно воспринимать всерьез.
Столтенберг ранее рассказал, что НАТО не согласилось на предложение России гарантировать невступление Украины в альянс, при этом свои войска в республике они размещать не собираются. Также он говорил, что решение НАТО усилить свое военное присутствие в Восточной Европе не угрожает России.