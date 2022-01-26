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«Тылы у вас монолитны». Вячеслав Володин договорился с Лавровым вместе работать «на передовой»

Госдума единогласно одобрила выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова после почти трёхчасового общения главы МИД РФ с депутатами. Спикер Вячеслав Володин назвал парламент «монолитными тылами» Лаврова.

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«За — 368, против — нет, воздержавшихся — нет. Сергей Викторович, как вы видите, все едины во мнении, несмотря на то, что здесь пять политических фракций, у каждой свой взгляд, но в этом вопросе мы едины. Деятельность [МИД РФ] эффективна. Министр всегда может рассчитывать на поддержку парламента. Тылы у вас монолитны. Деятельность нашего государства в этом вопросе во главе с Путиным и Лавровым эффективна как никогда. Экскурс был и в советский период, и в царскую Россию. Получается лучше, чем раньше. Дай бог, чтобы дальше так и было», — заявил Володин 26 января. Трансляция заседания ведётся на сайте Госдумы.

Фото: скриншот duma.gov.ru
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«Отдельно спасибо за тылы! Будем готовы работать вместе и на передовой», — улыбнулся в ответ Сергей Лавров.

«Договорились», — ответил Володин.

Большая часть общения Лаврова с депутатами была посвящена военно-политическому напряжению вокруг Украины и переговорам о гарантиях безопасности с США.

«Запад очень хочет реальной правокации», — в частности сказал Лавров. Говоря о письменном ответе США на проекты договоров о безопасности, которые должны быть даны на текущей неделе, глава МИД РФ заявил, что «если Запад продолжит агрессивный курс, Москва предпримет необходимые ответные меры».

Кроме того, Лавров подтвердил планы по наращиванию военно-технического сотрудничества со странами Латинской Америки — Кубой, Венесуэлой и Никарагуа.

Сергей Лавров также призвал к более активному использованию российского аналога SWIFT. Международная система межбанковских переводов регулярно упоминается в контексте новых санкций в отношении России в случае военной операции на Украине.

На этом фоне в Совете Федерации первый вице-спикер верхней палаты Федерального собрания и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил о необходимости помощи ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений.

Фото: скриншот duma.gov.ru

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Комментарии (14)

Гриб
С учетом слухов об ориентации Володина, звучит недвусмыленно!
W Bons
зампотыл
Cвифт
.... кстати, изменения в назначениях Поклонской, тоже кое о чём говорит.
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