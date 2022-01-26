«Тылы у вас монолитны». Вячеслав Володин договорился с Лавровым вместе работать «на передовой»

«За — 368, против — нет, воздержавшихся — нет. Сергей Викторович, как вы видите, все едины во мнении, несмотря на то, что здесь пять политических фракций, у каждой свой взгляд, но в этом вопросе мы едины. Деятельность [МИД РФ] эффективна. Министр всегда может рассчитывать на поддержку парламента. Тылы у вас монолитны. Деятельность нашего государства в этом вопросе во главе с Путиным и Лавровым эффективна как никогда. Экскурс был и в советский период, и в царскую Россию. Получается лучше, чем раньше. Дай бог, чтобы дальше так и было», — заявил Володин 26 января. Трансляция заседания ведётся на сайте Госдумы.

«Отдельно спасибо за тылы! Будем готовы работать вместе и на передовой», — улыбнулся в ответ Сергей Лавров.



«Договорились», — ответил Володин.



Большая часть общения Лаврова с депутатами была посвящена военно-политическому напряжению вокруг Украины и переговорам о гарантиях безопасности с США.



«Запад очень хочет реальной правокации», — в частности сказал Лавров. Говоря о письменном ответе США на проекты договоров о безопасности, которые должны быть даны на текущей неделе, глава МИД РФ заявил, что «если Запад продолжит агрессивный курс, Москва предпримет необходимые ответные меры».



Кроме того, Лавров подтвердил планы по наращиванию военно-технического сотрудничества со странами Латинской Америки — Кубой, Венесуэлой и Никарагуа.



Сергей Лавров также призвал к более активному использованию российского аналога SWIFT. Международная система межбанковских переводов регулярно упоминается в контексте новых санкций в отношении России в случае военной операции на Украине.



На этом фоне в Совете Федерации первый вице-спикер верхней палаты Федерального собрания и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил о необходимости помощи ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений.